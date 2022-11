V Tolminu se obeta izenačen drugi krog županskih volitev

Bratuž je bil najuspešnejši z 38,7 odstotka glasov, Červ pa je s 35,4 odstotka osvojil vsega 168 glasov manj. Klavora je prejela 26 odstotkov glasov. Medtem ko je nekdanja podžupanja, ki jo je podprl Brežan, v prvem krogu dobila sporočilo, da si volivci želijo sprememb, protikandidata prihodnjo nedeljo oba pričakujeta zmago. Za zdaj sicer nobeden od njiju ni dobil podpore Klavore.

Po mirni kampanji pred prvim krogom se obeta zanimiv boj za končno zmago. Bratuž se sicer pred volitvami ni veliko ukvarjal s tem, kdo bo njegov protikandidat, je pa z doseženim zadovoljen. "Zdaj bo vse skupaj potrebno še nekoliko nadgraditi," je dejal Bratuž.

Kot je še povedal 53-letni inženir strojništva, ki je že dva mandata občinski svetnik, sam izhaja iz gospodarstva, te izkušnje pa mu bodo prišle prav tudi pri morebitnem vodenju občine. Zaveda se, da je največja težava občine demografska slika, zato so vsi načrti vezani na to, kako v Tolminu obdržati mlade.

"Gre predvsem za reševanje stanovanjske problematike in razvoj podjetništva, seveda tudi načrte za izboljšanje infrastrukture," je še dodal županski kandidat SDS.

Červ za aktivnejše črpanje evropskih in državnih sredstev

Bolje od njega se bo skušal v drugem krogu odrezati 32-letni Červ, ki si po mnenju nekaterih v lokalnem okolju morda lahko obeta nekoliko večjo podporo tistih volivcev, ki so v prvem krogu podprli Klavoro, kar bi lahko rezultat spreobrnilo v njegov prid.

Kot je dejal Červ, sta oba s protikandidatom volivcem očitno ponudila spremembe, zato ga razplet ni presenetil. "Dejstvo je, da je občina zlasti v zadnjih dveh mandatih zapadla v neko apatijo, saj je prišlo do odlašanja z nekaterimi ključnimi projekti tako na stanovanjskem kot na gospodarskem področju," pravi.

Meni, da je program v smislu aktivnejšega črpanja evropskih in državnih sredstev zastavil z jasnim načrtom razvojnega preboja, med drugim tudi z obljubo o stotih novih stanovanjih do leta 2028 in stotih dodatnih zaposlitvah do leta 2026. Svojo prednost vidi v tem, da se že pet let ukvarja prav s stanovanjsko politiko na okoljskem ministrstvu.