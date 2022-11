Večina ostala doma, druga najslabša udeležba v zgodovini

Svoje glasove je tokrat, po zadnjih osveženih podatkih Državne volilne komisije (DVK) ob 2. uri zjutraj, oddalo 797.572 volilnih upravičencev ali 47,37 odstotka. Slabša volilna udeležba je bila le na lokalnih volitvah 2014, ko je glasovalo 45,22 odstotka volivk in volivcev. Najvišja volilna udeležba je bila na lokalnih volitvah 2002, ko je volilno pravico izkoristilo skoraj tri četrtine volilnih upravičencev. Lokalne volitve so takrat potekale vzporedno s predsedniškimi.

Razočaranja nad nizko volilno udeležbo niso skrivali niti kandidati za župane, ki so razlog za to videli predvsem v naveličanju volivcev zaradi "volilnega maratona", saj so na volišča odšli že tretjič v slabem mesecu dni.