'Veseli december' pri Jankovićevih

Tisti, ki so se v nedeljo zvečer mudili v središču prestolnice, so si bili enotni. Občutek je bil, kot da je veseli december nekoliko pohitel in je prišel že sredi novembra. Ob poslopju ljubljanske univerze je na Gosposki ulici stala stojnica s pijačo, ob steklenicah vina in plastenkah sokov ter vode so bile srebrne posode s klobasami, čevapčiči, ajvarjem in čebulo. Vonj po pečenju je zavel skozi hladen novembrski zrak, ki so ga napolnili tudi zvoki glasbe iz zvočnikov, v ozadju se je nad nabrežjem Ljubljanice dvigoval osvetljen grajski stolp.

Domžalčan Grega , znan tudi kot DJ Baza, je izbiral melodije, primerne večeru. Tretja novembrska nedelja je bila namreč po vsej Sloveniji posvečena lokalnemu okolju, saj so volilni upravičenci odločali o tem, koga si želijo videti na čelu svojih občin. Prestolnico omenjajo številne pesmi in didžeja povprašamo, za katere se največkrat odloči. "Sam jih vrtim vsaj 20, seveda pa jih je še več. Med občinstvom zdaj najbolj 'zažgejo' Magnificova Tivoli, Ona sanja o Ljubljani Jana Plestenjaka, seveda pa so tukaj še tiste zimzelene klasike," našteva. Med drugim je tako zavrtel Ljubljančanke Janka Ropreta, Ljubljanske ulice Majde Sepe, Na vrhu nebotičnika Belih Vran.

Volišča po državi so se zaprla ob sedmih zvečer, 45 minut pozneje je k svoji volilni pisarni ob Kongresnem trgu, kjer so ga že čakali njegovi podporniki, prišel tudi Zoran Janković v spremstvu soproge Mije . V imenu družine sta mu podporo med drugim izkazala tudi sin Damjan in njegova izbranka Ursula Gawish .

"Vidim ga kot odrešenika za Ljubljano. Tukaj sem rojen in vem, kakšna je bila Ljubljana nekoč, kakšna je danes in kakšna bo najverjetneje v prihodnosti. V največji meri je za to zaslužen prav on. Vesel sem, da ima voljo še enkrat iti v to službo, da se je še ni naveličal in ima to iskrico v očeh," je Zoranu Jankoviću polaskal Robert Pešut - Magnifico.

In kaj pričakuje od njegovega novega mandata? "Običajno je tako, da ko se nehajo zidati stvari in so končani vsi bloki ter vse ceste, je čas za kakšno vsebino. Na tej točki se bo morda kaj oglasil pri meni, za zdaj me ne potrebuje," se je posmejal znani pevec. Že vrsto let namreč tudi sam kandidira na županovi listi: "Na tistem zadnjem mestu, da ni možnosti, da me kdo izvoli," v smehu še doda.