Napetost pred nedeljskim drugim krogom županskih volitev narašča v vseh 47 občinah. Tudi v Murski Soboti, kjer se bosta pomerila kandidat SD Damjan Anželj in SDS-ov Andrej Mešič. Izpadli kandidat Gibanje Svoboda Mitja Horvat se glede podpore v drugem krogu ne opredeljuje in izbiro prepušča volivcem. Kaj to pomeni in kakšno sporočilo vladajoča stranka, čeprav na lokalni ravni, pošilja svoji koalicijski partnerici?