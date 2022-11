Znani na volitvah: kako so se odrezali?

Vladimir Prebilič na volitvah za predsednika ni bil uspešen, zato pa je imel zmago praktično zagotovljeno v domačem Kočevju. Za nov mandat ga je podprlo skoraj 70 odstotkov volivcev, ki so oddali svoj glas. Brez težav je zmagal tudi Roman Leljak v Radencih. Prevalje bo vodil nekdanji prvi mož Slovenskih železnic Matija Tasič. Medtem bo v Moravčah župan Milan Balažic, ki se je zaradi onesnaženja doline javno zelo izpostavljal, moral v drugi krog.

V Škofji Loki je bil med kandidati nekdanji udeleženec šova Ljubezen po domače Gašper Hafner. Uvrstil se je na drugo mesto, a mu preboj v drugi krog ni uspel. Znan obraz na županskem stolčku je tudi Miran Stanovnik, župan občine Log-Dragomer. Protikandidata tokrat ni imel.

Izjemno izenačene so bile volitve v Piranu, ki jih je dobil Gašpar Gašpar Mišič. V drugem krogu ga čaka Andrej Korenika, medtem ko se je trenutni župan Đenio Zadković uvrstil šele na tretje mesto. Odstotki pa: 22,46, 21,02 in 15,41. Povedano v številkah: Gašpar Gašpar Mišič je dobil 1381 glasov ali 88 več od Andreja Korenike, večina Pirančanov pa je glasovala za enega od kandidatov, ki se niso uvrstili v drugi krog.

Drugi krog bo tudi v Izoli, kjer se je za mesto župana potegoval jadralec Vasilij Žbogar. Bil je tretji. Zmagal je novinec Milan Bogatič pred aktualnim županom Danilom Markočičem.

Slabše od pričakovanj se je v Kranju odrezal eden najbolj izpostavljenih nasprotnikov covidnih ukrepov Zoran Stevanović. Napovedovali so mu drugo mesto, bil je tretji. Kranj je sicer občina, kjer so predvolilne napovedi udarile najbolj mimo.

V Brežicah se je v drugi krog uvrstil nekdanji predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, kar hkrati pomeni, da mora Ivan Molan prvič po letu 2005, ko je slavil na nadomestnih volitvah, v drugi krog. Nekdanji minister za zdravje Janez Poklukar je medtem neuspešno naskakoval poslanski stolček v občini Gorje, izgubil je za vsega 22 glasov.

Volitve tudi niso spremenile poslanske zasedbe. Iz SDS sta kandidirala dva, Jelka Godec in Dejan Kaloh, za glasove sta se borila v Šentjurju in Mariboru, Levica je v boj proti Zoranu Jankoviću poslala Natašo Sukič. Če je bilo že vnaprej jasno, da Kaloh in Sukičeva na zmago ali preboj v drugi krog ne moreta računati, je prepričljiv poraz Godčeve večje presenečenje. V občini, kjer je v volitvah v državni zbor gladko zmagala – dobila je 35,69 odstotka glasov – jo je aktualni župan Marko Diaci povsem "povozil".

Med novoizvoljenimi župani je najstarejši 71-letni Franc Leskovšek, ki bo še naprej vodil občino Dobje, najmlajši pa Denis Tamaško, ki bo z 29 leti prevzel vodenje občine Hodoš. Manj kot 35 let imajo tudi zvezdnik med župani, David Klobasa iz občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ter župani Majšperka, Vitanja in Preddvora Sašo Kodrič, Andraž Pogorevc in Rok Roblek.

Več kot 70 let poleg Leskovška štejejo še stari-novi župani občine Šenčur Ciril Kozjek, občine Horjul Janko Prebil, občine Razkrižje Stanko Ivanušič in občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj. V začetku prihodnjega leta bo 70 let dopolnil tudi vnovič izvoljeni ljubljanski župan Zoran Janković.