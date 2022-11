Zelena, modro-vijolična in bela glasovnica

Na 239 voliščih po Ljubljani je ves dan potekala predaja volilnega gradiva. V prestolnici bo v nedeljo svoj glas oddalo največ – 225.000 volilnih upravičencev, ki bodo morali izpolniti tri glasovnice. "Zelena barva bo županska glasovnica, modro-vijolična je glasovnica za mestni svet in bele barve je glasovnica za četrtno skupnost," pojasnjuje Gregor Rigler, tajnik volilne komisije MO Ljubljana.

5000 volivcev Dola pri Ljubljani pa bo medtem prejelo dva volilna lističa. Glasujejo namreč za župana in za občinski svet. "V naši občini je samo en županski kandidat, tako da bojo imeli možnost obkrožiti le njega. Dočim, pri kandidaturi za občinski svet od šestih kandidatnih list lahko obkrožijo eno izmed njih," je povedal tajnik volilne komisije Rok Prevc.

V izogib čakanju in gneči so v Ljubljani na vsako volišče postavili po pet volilnih mest, saj bodo volivci potrebovali nekoliko več časa. Ne le večje število volilnih lističev, tu je namreč še možnost preferenčnega glasu oziroma izbire konkretne osebe z liste. "Zato je posebej namenjeno okence, v katerega se vpiše številka, lahko pa tudi ime in priimek kandidata z liste. Kandidatov zelo veliko, skupaj 1.200," je povedal Rigler.

Volivci morajo imeti s seboj osebno izkaznico, za hitrejše iskanje po volilnem imeniku je priporočljivo, da prinesejo tudi obvestilo oziroma vabilo na volišče. Če se pri svoji izbiri zmotijo in obkrožijo napačnega kandidata, to prekrižajo in nato pravilno zaokrožijo tistega, ki ga želijo voliti, pojasnjuje Rigler. "Na splošno pa velja – če je z glasovnice razvidna volja volivca, potem je glasovnica veljavna, v nasprotnem primeru pa ne," pa pojasnjuje Prevc.

Prvi volilni rezultati bodo prihajali različno hitro, odvisno seveda od velikosti občine. Tako bi denimo v Dolu pri Ljubljani lahko bili prvi rezultati znani v eni uri po zaprtju osmih volišč v občini. V Mestni občini Ljubljana pa bi bilo lahko vse jasno okrog 22. ali 23. ure, pojasnjuje Rigler.