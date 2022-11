Znana več kot polovica županov, drugi krog že napovedali v 16 občinah

Drugi krog so napovedali še v Destrniku, kjer se bosta pomerila Vlasta Tetičkovič-Toplak (42,59 odstotka glasov) in Branko Horvat (31,12 odstotka glasov), v Dornavi se bosta v drugem krogu pomerila Matej Zorko (37,69 odstotka)in Rajko Janžekovič Ostali (19,8 odstotka), v Gornji Radgoni David Roškar (43,45 odstotka) in Urška Mauko Tuš (35,23 odstotka), v Komendi Majda Ravnikar (32,35 odstotka) in Jurij Kern (29,19 odstotka), v Kostanjevici na Krki Robert Zagorc (48,09 odstotka) in Melita Skušek (38,07 odstotka), v Kostelu Nataša Turk (41,13 odstotka) in Valentin Južnič (31, 72 odstotka), v Kranjski Gori Henrika Zupan (37,92 odstotka) in Blaž Veber (27, 77 odstotka), v Laškem Marko Šantej (46,41 odstotka) in Franc Zdolšek (37, 40 odstotka), v Mežici Dušan Krebel (35, 37 odstotka) in Mark Maze (31, 87 odstotka), v Mokronog-Trebelno Anton Maver (46, 36 odstotka) in Franc Glušič (42, 69 odstotka), v Rogašovcih Rihard Peurača (46,35 odstotka) in Martin Ficko (28, 96 odstotka), na Škofljici Rok Treven (23,35 odstotka) in Primož Cimerman (22, 24 odstotka), v Šmartnem pri Litiji Blaž Izlakar (29, 04 odstotka) in Rajko Meserko (29, 01 odstotka), v Središču ob Dravi Toni Jelovica (42, 65 odstotka) in Jurij Borko (39, 13 odstotka), v Svetem Juriji ob Ščavnici Andrej Vrzel (42, 17 odstotka) in Anton Slana (31, 11 odstotka), v Izoli Milan Bogotič (36,6 odstotka) in Danilo Markočič (25,22 odstotka).

Drugje s preštevanjem glasov še niso končali.

Skupno število volilnih upravičencev, ki so danes lahko odšli na volišča, je bilo sicer nekaj manj kot 1, 7 milijona. Volilna udeležba je bila 42,62-odstotna. Najvišja udeležba je bila do 16. ure v občini Hodoš, kjer je na volišča odšlo že 65,64 odstotka volivcev, najnižja pa v Horjulu, kjer jih je glas oddalo 17,02 odstotka.