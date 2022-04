Mandate končujejo številni veleposlaniki, osem novih imen že potrjenih

Vlada je odpoklicala osem veleposlanikov, devetim mandat poteče letos. V Seulu in Rigi pa bosta šefa predstavništva imenovana prvič. Vlada Janeza Janše je, čeprav se poslavlja, izbrala nove kandidate za diplomate, očitek političnih nasprotnikov pa: imena so preveč povezana z oblastjo. Kar ocenjuje tudi dolgoletni diplomat Roman Kirn. "Videti je resnično kot en eksodus tesnih sodelavcev in zaupnikov aktualne vlade," pravi.

Vodja sektorja za Afriko in Bližnji vzhod na zunanjem ministrstvu odhaja v Abu Dabi, državni sekretar zunanjega ministra v Bratislavo, vodja kabineta istega ministra pa na Dansko. In tako naprej. "In to seveda bode v oči, to ni dobro za status, za ugled, za profesionalnost slovenske diplomacije," opozarja Kirn. Kot še pravi, si je težko predstavljati, da bi v svetovnih prestolnicah zunanjo politiko nove vlade izvajali izbranci stare.

Večina Janševih imen ni političnih, pa je prepričan Dimitrij Rupel, saj da gre za karierne diplomate. "Tudi državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve je karierni diplomat. Zdaj je trenutno državni sekretar, prej pa je bil že v diplomaciji," pravi.