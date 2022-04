Med izvoljenimi poslanci največ glasov volivcev prejel nekdanji novogoriški župan

Zaradi proporcionalnega volilnega sistema z volilnimi okraji, ki velja v Sloveniji, ni nujno, da so v DZ izvoljeni tisti kandidati, ki dobijo največ glasov. Kdo bo zasedel poslansko funkcijo, namreč ni odvisno le od tega, koliko glasov je prejel kandidat, pač pa od deleža glasov, ki jih je dobil v volilnem okraju, in od tega, kakšen delež so dobili kandidati iste stranke v volilni enoti. V DZ se tako uvrstijo kandidati, ki so v volilni enoti zbrali najvišji delež glasov med kandidati iste stranke.

Med poslanci, izvoljenimi v nedeljo, so tako po delnih neuradnih podatkih Državne volilne komisije (DVK) nekateri prejeli več tisoč, drugi pa le nekaj sto glasov.