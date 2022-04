Med razlogi za nizko volilno udeležbo tudi 'vsisoistizem'

"Volitve bi morali jemati ne le kot pravico, temveč tudi kot državljansko dolžnost. To je priložnost, ko lahko izrazimo svojo voljo in soodločamo o tem, kakšno prihodnost si želimo. Prevzemite del odgovornosti in odidite na volišča!" Tako pred prihajajočimi nedeljskimi volitvami v posebni časopisni prilogi "Gremo volit" pozivajo znane Slovenke in Slovenci.

Volilna udeležba po volilnih enotah je bila tako leta 2014 kot leta 2018 najvišja v enoti Ljubljana Center (57,13 % in 57,29 %), najnižja pa na Ptuju (46,28 % in 49,41 %).

Aktivacija civilne družbe, ki poziva k udeležbi na volitvah, je letos še posebej velika, izjemen je tudi odziv na predčasno glasovanje. Odgovor na vprašanje, ali gre to pripisati bližajočim se prvomajskim praznikom in koronavirusu ali pa bo letos res drugače, bomo dobili v nedeljo.

Pengov Bitenc: Lastnost vseh utrjenih demokracij je, da motivacija za udeležbo na volitvah z leti pada

O tem, kaj pove takšen trend padanja volilne udeležbe, smo se pogovarjali s političnim komentatorjem Aljažem Pengovom Bitencem. "Po eni strani lahko rečemo, da je bila demokracija leta '92 zelo sveža stvar, volili so lahko vsi polnoletni in obstajal je nek entuziazem nad konceptom večstrankarske demokracije. Potem se pa začneta simultano dogajati dve stvari – demokracija se vedno bolj utrjuje, lastnost vseh utrjenih demokracij pa je, da motivacija za udeležbo na volitvah z leti pada. Pa ne zato, ker bi bilo vseeno, ampak ker ni kritično. Nekako prevlada prepričanje, da so demokratične institucije tukaj in delujejo, zato se pojavi razmišljanje 'Kaj pa bo, če volitve tokrat preskočim'. Po drugi strani pa imamo tudi razočaranje nad demokratičnim sistemom/kapitalizmom, ker ni bilo tako, kot je bilo oglaševano. Ker so se socialne razlike povečevale, ker se med in mleko nista cedila za vse, ampak samo za nekaj izbrancev," pojasnjuje. Marsikateri vzorci so se potem prenesli naprej – veliko razočaranje je predstavljalo spoznanje, da korupcija in klientelizem nista samo lastnosti socializma, ampak da je to v človeški naravi.

Tretji moment, ki ni izključno slovenski, se je pa pri nas zelo dobro pokazal, Pengov Bitenc imenuje "vsisoistizem". "Predvsem tista stran, ki je s sovražno ali toksično retoriko poskušala zmagati na volitvah, pa ji to ni uspelo, je vpeljala logiko, da so vsi isti. Ker če so pa vsi isti, je pa vseeno, koga voliš. Tudi to je prispevalo k volilni neudeležbi."

"Leta 2018 je bil tipičen primer vprašanja, za koga bom volil, ker smo imeli tretjo iteracijo novih obrazov in so vsi rekli: a spet?? Pa vendarle se je potem oblikovala levosredinsko vlada, vsaj na začetku. Vsi ti majhni koščki so se sestavljali v udeležbo, ki je bila sicer za moje pojme kriminalno nizka, pa vendar ne nestandardna za demokratične družbe tistega časa."

Od leta 2011 naprej smo imeli ves čas predčasne volitve, zadnjih nekaj volitev pa je bilo tudi zelo blizu ali pa celo na začetku poletja, še navede kot dodaten razlog za slabo udeležbo.

'Presežek demokracije je na nek način namenjen temu, da malo zgubiš interes'

Pa če gremo še dlje nazaj ... pred osamosvojitev in v enopartijski sistem. Zakaj je bila volilna udeležba višja, ko je bilo manj izbire, nižja pa danes, ko je izbire več? Pengov Bitenc opozarja, da je imel tudi socializem faze. "V socializmu se je stalno nekaj glasovalo - večinoma so bili to samoprispevki, krajevne skupnosti, vsaj na performativni ravni je bil to ’presežek demokracije’, ampak ti si stalno za nekoga volil. Ta presežek demokracije je na nek način namenjen temu, da ti malo zgubiš interes. Poanta demokratičnih volitev je, da so v rednih presledkih in imaš kot volivec občutek, da tvoj glas šteje."

Kot primer navede volitve med Janezom Drnovškom in Markom Bulcem za slovenskega člana zveznega predsedstva. "Takrat je bilo prvič, da so ljudje začutili, da lahko dejansko izbirajo. Drnovšek je bil tam kot neka neka figurica, ki so jo postavili, ker je elita računala, da bo izvoljen Bulc, a glej ga zlomka - če daš ljudem možnost, da se odločijo, se bodo lahko odločili tudi proti tvojim pričakovanjem. Mogoče je bil to tudi edini ’filter’, ki so ga ljudje imeli, da so povedali, da so zadovoljni ali nezadovoljni z oblastjo."