Mediana pravilno napovedala zmagovalca volitev in bodoče parlamentarne stranke

Ob državnozborskih volitvah je Inštitut Mediana za POP TV in RTV Slovenija izvajal vzporedne volitve. Tudi tokrat so uspeli izredno natančno napovedati rezultate za vse sodelujoče stranke. Mediana je pravilno napovedala zmagovalca volitev, prav tako pa tudi vse stranke, ki se jim je uspelo prebiti v parlament.

icon-expand Volitve FOTO: Profimedia

Rezultati vzporednih volitev, ki jih je za POP TV pripravil Inštitut Mediana, so napovedali zanesljivo zmago Gibanja Svoboda Roberta Goloba, in sicer z 35,8 odstotka zbranih glasov. Uradni podatki Državne volilne komisije so kasneje pokazali, da je Golobova stranka prejela 34,56 odstotka glasov.

Mediana je pravilno napovedala tudi vse bodoče parlamentarne stranke. SDS so napovedali 22,5 odstotka glasov in 26 poslanskih sedežev. Po podatkih DVK je zdajšnja vladajoča stranka prejela 23,52 odstotka glasov, obeta pa se jim 27 mandatov. Na tretje mesto so uvrstili NSi, sledili so še Socialni demokrati in Levica.

icon-expand Primerjava rezultatov Mediane in DVK FOTO: Inštitut Mediana