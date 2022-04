Na četrtem soočenju o gospodarstvu, plačah, nepremičninah in davkih

Pred nami je odločilni teden pred volitvami, za zmago pa se po zadnjih javnomnenjskih raziskavah borita predsednik SDS Janeza Janše in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob . Oba bosta prisotno tudi na četrtem predvolilnem soočenju na naši televiziji, a bo Golob zaradi okužbe na novi koronavirus na soočenju tokrat sodeloval prek videopovezave.

Na četrtem soočenju pa bodo sodelovali tudi voditelji drugih političnih strank: Tanja Fajon (SD), Luka Mesec (Levica), Marjan Šarec (LMŠ), Matej Tonin (NSi), Alenka Bratušek (SAB) in Zdravko Počivalšek (Povežimo Slovenijo). O sestavi vlade bodo namreč odločale tudi manjše politične stranke. S kom bodo šli v koalicijo?

Tema pa: gospodarstvo, plače, nepremičnine in davki. Kako bomo obdavčeni po volitvah? Bodo plače manj obdavčene, nepremičnine in kapital pa bolj? Je napoved, da mladi do 30. leta ne bi plačevali dohodnine, uresničljiva takoj po volitvah? Kje je meja, ki loči izginjajoči srednji razred od bogatih?