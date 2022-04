Na volišča pozivajo tudi znani Slovenci. Prevzemite del odgovornosti!

"Ne govorite, da je vseeno," je v svojem pozivu slovenskim volivcem zapisala nekdanja šefica protokola, Ksenija Benedetti. Da ni vseeno, da moramo Slovenci prevzeti odgovornost in soodločati, tem pozivom se je pridružilo 50 znanih Slovenk in Slovencev. "Ne vem, če so ravno vsi isti. Kdor ne gre volit, za štiri leta izgubi kakršnokoli pravico do 'jamranja', pljuvanja, pa pritoževanja čez politke. V kateremkoli bifeju, v kakršnikoli družbi. Nisi volil, nimaš kaj 'jamrati'," pravi televizijski voditelj, pevec in igralec Lado Bizovičar.

Kampanji so se pridružili tudi kuharska velemojstrica Ana Roš, šef evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin, pa humanitarci, igralci, glasbeniki, tudi športniki. Jadralec Vasilij Žbogar, dobitnik treh olimpijskih medalj, stavi predvsem na mlade. "Smo v nekem obdobju, kjer moramo pokazat politiki, da nas zanima to. Da je naša odgovornost in pravica seveda, da določimo tistega, ki bo vodil našo državo, v res nekih zelo težkih trenutkih, kot so sedaj."

Med znanimi obrazi je tudi predsednica združenja za dostojno starost, Biserka Marolt Meden. Tudi - pogosto zapostavljeni - starejši moramo in želimo sooblikovati prihodnost zase ter za svoje otroke in vnuke. "Tudi glas nas starejših šteje, zato je pomembno, da rečemo ne revščini, da rečemo da pravni državi in demokraciji. In da rečemo da humanosti, solidarnosti in miroljubni družbi. Zato je pomembno, da gremo volit."

Tudi premier Janez Janša je - zlasti svoje volivce - včeraj pozval, naj gredo na volišča. Ob tem je, že vnaprej, še preden se je sploh začelo, nekaj dni pred odločilno nedeljo, pustil tudi pomenljivo sporočilo. "Bojevali se bomo vse do zadnje preštete in preverjene glasovnice. Zato ne pozabite na nadzor."

Kritično o takšnih signalih, ki vlivajo nezaupanje v volilni sistem, pa ob pogovoru s koordinatorjem Levice, Lukom Mescem, razmišlja filozof Slavoj Žižek. Retorika premierja, ki nasprotnikom rad očita metanje puške v koruzo, je nevarna, pravi. "Vidim večjo nevarnost pri tistih, ki vsaj tako dajajo vedeti med vrstami, ki ne mislijo vrečti puške v koruzo. In v smislu čestitk Trumpu, bodo potem poskušali nekaj razveljavljati ali vsaj vlečti."

Ne le te, prav vsake volitve so pomembne, so praznik demokracije, pišejo znani obrazi. In velja ga praznovati, saj, kot je zapisal kantavtor Iztok Mlakar: "Ne govori mi, da se ne zanimaš za politiko, kajti politika se še kako zanima zate."