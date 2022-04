Na voliščih tudi predsedniki strank: 'Pričakujem, da bo volilna udeležba visoka'

Predsednik SDS in predsednik vlade Janez Janša je ocenil, da je danes pomemben dan, saj te volitve odločajo o tem, kako se bo Slovenija razvijala ne samo naslednja štiri leta, ampak v naslednjem desetletju, kajti veliko projektov je zastavljenih in bilo bi škoda, da se prekinejo.

Na vprašanje, kako ocenjuje volilno kampanjo, je odgovoril, da ko imaš vladni mandat in ko je treba opravljati tekoče posle, je volilna kampanja nekaj, kar se dogaja vzporedno in to ni isto, ko si v opoziciji.

"Čeprav, ko gledam kolege iz opozicije, vidim, da so utrujeni, nekateri celo bolni, očitno je to nekaj drugega. Za nas je bil cel mandat naporen, ta volilna kampanja pa je bila del tega napora. Pogrešali smo to, da bi resni mediji delali primerjavo med prvim in drugim delom mandata, ker smo mi imeli vlado samo v drugem delu mandata," je dejal Janša.

Po njegovem mnenju je volilna kampanja potekala predvsem okrog spopada za rezultate drugega dela vladnega mandata.

Pričakuje, da bo volilna udeležba zagotovo visoka, kar je po Janševih besedah dobro.

Današnji volilni dan bo predsednik SDS preživel delovno, saj je še vedno predsednik vlade. Vsak dan je bilo treba tekoče reševati številne zadeve, poleg tega so danes volitve in treba je spremljati dogajanje po Sloveniji, je še dejal Janša.