Na volišču na OŠ Brinje se je zgodila napaka, ne pa volilna prevara.

Na družbenih omrežjih je završalo ob fotografiji poročila o glasovanju na volišču na OŠ Brinje v volilnem okraju 4003 Grosuplje. Na njem je namreč zapisano, da je bilo skupaj oddanih 594 glasovnic, medtem ko je seštevek glasov kar 889. Številni so zato pomislili na volilno prevaro.

Z Državne volilne komisije (DVK) sonato sporočili, da so zahtevali poročilo okrajne volilne komisije. "Prejeli smo odgovor, da so podatki, ki jih je volilni odbor navedel v zapisniku o delu volilnega odbora in ugotovitvi izida glasovanja, pravilni ter so bili tudi pravilno vneseni v računalniški sistem za vnos in izračun volilnih izidov. Napaka pa se je pripetila pri vpisu podatkov na obvestilo, ki ga volilni odbor po koncu glasovanja objavi na volišču," so pojasnili in priložili tudi fotografijo poročila, ki je romalo v uradne evidence rezultatov.