'Največja zmaga liberalne demokracije se ni zgodila v Franciji'

"Volitve v Evropi, ki so potekale minuli konec tedna, so predstavljale pomemben test za krepitev demokratičnih institucij in idealov. Odmevna ponovna izvolitev Emmanuela Macrona v boju s skrajno desno protikandidatko Marine Le Pen zasluženo polni naslovnice medijev po svetu, vendar so volilni rezultati v Sloveniji najboljše, kar se je lahko zgodilo za liberalno demokracijo v zadnjem času," piše kolumnist Washington Posta Jason Rezaian.

Mednarodni tisk, med njimi tudi Washington Post, zmagovalno Gibanje Svoboda označuje predvsem kot "okoljsko stranko", četudi je bil poudarek v predvolilni kampanji predvsem na drugih temah, kot so vladavina prava, gospodarstvo in ukrepi odhajajoče vlade Janeza Janše. Kolumnist ameriškega časnika Jason Rezaian piše, da bodoči predsednik vlade Robert Golob obljublja odmik od politike tretje vlade Janeza Janše, ki da je "zrcalila tendence nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in drugih avtoritarnih voditeljev, ki so si prizadevali za prevzem nadzora nad delujočimi demokracijami z napadi na kritične medije". Po njegovem mnenju rezultat volitev prinaša velik obrat.

icon-expand Robert Golob FOTO: Luka Kotnik

Pred slovenskimi volitvami je neprofitna organizacija Freedom House, ki jo financira Washington, izdala poročilo o državah v tranziciji in, kot navajajo, "zdravja civilne družbe in demokratičnih norm v 29 srednjeevropskih in srednjeazijskih državah". Avtor izpostavlja ugotovitev washingtonskega 'think-tanka', da je demokracija v Sloveniji v letu 2021 najbolj nazadovala.

"Slovenci zelo pogosto govorijo več jezikov, med drugim tudi italijansko, angleško, nemško in srbohrvaško. Veliko ljudi starejše generacije pa tudi rusko, čeprav Jugoslavija nikoli ni bila del Sovjetske zveze." - Jason Rezaian, kolumnist Washington Posta

"Medtem ko Madžarska in Poljska drsita globoko v avtoritarno brezno, majhna Slovenija predstavlja razlog za upanje," piše Rezaian, ki je s Slovenijo povezan preko svoje babice, ki je leta 1910 emigrirala v ZDA. V nadaljevanju piše, da državo obiskuje že vse od polovice devetdesetih let, do danes pa je opazil preobrazbo države. Ob tem navaja primer prestolnice Ljubljane, ki je šla iz "mračnega, grobega in težko dostopnega mesta, do kraja, ki si ga želiš obiskati". "Država je sedaj ena najbolj priljubljenih evropskih destinacij, znana po svoji naravni lepoti, razviti kulinarični sceni in sproščenem ter gostoljubnem prebivalstvu."