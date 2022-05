Napačni izračuni poslanskih mandatov: kako se je napaka sploh lahko zgodila?

Bi morala predsednik in direktor državne volilne komisije zaradi napačnih izračunov poslanskih mandatov odstopiti, kot zahteva predsednik vlade Janez Janša? Bi morali imeti volivci večji vpliv na to, kdo od kandidatov bo prišel v parlament? "Odkrivanje in odpravljanje napak v računalniških programih je eden težjih problemov v računalništvu," opozarja profesor Andrej Bauer s Fakultete za matematiko in fiziko. Doktor Ciril Ribičič pa predlaga uvedbo kombiniranega volilnega sistema, s katerim bi se ukinili okraji.

Potem ko je komisija sporočila, da se je zgodila napaka pri dodelitvi poslanskih mandatov, je nastala prava kolobocija pri poslancih, ki so že slavili uvrstitev v parlament, nekateri so že dali odpoved pri delodajalcih, potem pa so čez noč izvedeli, da se sploh niso uvrstili v parlament in da niso dobili poslanskega mandata. Spet drugi pa so odpirali šampanjce. Kljub temu je prva seja državnega zbora sklicana za 13. maj, prav tako se nadaljuje sestavljanje vlade oziroma ministrske ekipe. Predsednik vlade in SDS Janez Janša zahteva, da odstopita predsednik državne volilne komisije Peter Golob in direktor Dušan Vučko.

Kako se je takšna napaka sploh lahko zgodila? Ali to pomeni, da se je d'Hondtov sistem sistem izpel in bi morali volilni sistem spremeniti v kombiniranega, pri čemer bi imeli volivci neposreden vpliv na izvolitev poslancev? O tem sta v oddaji 24UR ZVEČER spregovorila doktor Ciril Ribičič, avtor knjige Volitve v slepi ulici, in profesor Andrej Bauer s Fakultete za matematiko in fiziko, ki je bil član skupine, ki je napako odkrila. "Napaka je bila storjena, priznana, obžalovana," je dejal Ribičič, ki se sicer ni želel opredeliti do tega, ali bi morala Golob in Vučko odstopiti, je pa kot olajševalno okoliščino navedel naš zelo zapleten volilni sistem. Bauer je na vprašanje, kako se je lahko zgodila takšna napaka, dejal, da je odkrivanje in odpravljanje napak v računalniških programih eden težjih problemov v računalništvu. "Če bi znali napake odpravljati, ne bi bilo vseh varnostnih vdorov in težav, ki jih imamo s programsko opremo." Kot je pojasnil, se je napaka zgodila zaradi starejšega sistema, ki so ga uporabljali. Ali to kaže na to, da se je d'Hondtov sistem pri volitvah, ki je nekakšen korektor strankarske moči pri tem, kdo od poslancev bo prišel v parlament, izpel? Ribičič je opomnil, da je proporcionalno načelo bistvo tega veljavnega sistema, ki ga določa tudi ustava. "Tudi v predlogih za spremembe ni predlogov, da bi ga opustili. Kar pa manjka v tem sistemu, je personalizacija, ki se jo da zagotoviti na način, da se ukinejo okraji in uvede prednostni glas."

icon-expand Ciril Ribičič in Andrej Bauer v oddaji 24UR. FOTO: POP TV