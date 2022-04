Golob: 'Neuspeh bi bil samo v enem primeru: če sedanja vlada ostane na oblasti'

1. Če boste zmagali – kdaj bodo vsi Slovenci imeli svojega osebnega zdravnika?

Računam, da bomo to lahko dosegli do konca mandata, zagotovo.

2. Kak predsednik je Borut Pahor?

Dobronameren, žal premalo odločen.

3. Kdo bo predsedniški kandidat vaše stranke?

Nimamo kandidata.

4. Kam bi, če bi postali premier, odšli na svoj prvi obisk?

V Novo Gorico. – Pa v tujino? Najbrž v eno od sosednjih držav, zagotovo ne na Madžarsko.

5. Zakaj niste podarili že prejšnje nagrade?

Ker to nagrado podarjam iz dveh razlogov: prvič, ker se je situacija med ljudmi zaradi covida vmes tako zaostrila, da vem, da drugi to nagrado potrebujejo bolj kot jaz, in drugič, ker ne želim, da bi bila ta nagrada predmet političnih špekulacij. Hočem imeti čist teren.

6. Je Tone Krkovič vaš Damir Črnčec?

Ne, Tone Krkovič je Tone Krkovič. Ni v stranki. Z njim sem občasno v kontaktu. Niti nima namena priti v izvršno oblast.

7. Koga še bi želeli v svojih vrstah, pa je ostal nedosegljiv?

Takšnih ljudi je veliko, ampak večina se je tako odločila iz osebnih razlogov, zato jih ne bom imenoval.

8. Kaj bo za vas neuspeh na volitvah?

Neuspeh bi bil v samo enem primeru: če sedanja vlada ostane na oblasti.

9. Kdaj bodo istospolni pari v Sloveniji lahko posvojili otroka? Ste za to?

To se je v preteklosti reševalo na referendumu. Sam sem tej zgodbi lahko naklonjen, vendar moramo to znova preveriti na referendumu. Treba ga je pripraviti, preveriti voljo ljudi. In če bo volja ljudi takšna, bomo to tudi izvedli.

10. Bi vi šli v Kijev?

Ne, iz več razlogov. Pa to ne pomeni, da je bilo to izključno napačno. Ne vidim pa nobene strateške koristi od tega, še posebej zdaj, ko se je razkrilo, da je šlo za solo akcijo.