Nova ministrska ekipa: katera imena so znana in katera skrivajo do konca?

Praktično potrjeni so resorji zunanjih in notranjih zadev, zdravstva, visokega šolstva in kulture. Nekaj sprememb naj bi bilo pri resorjih Levice – po naših informacijah je Luka Mesec, ki je doslej veljal za kandidata za ministrstvo za socialne zadeve, verjetni kandidat za nov resor, imenovan za solidarno prihodnost, kamor bi sodili tako področji dolgotrajne oskrbe kot stanovanjske politike.

Zanesljivo bo minister v kvoti Gibanja Svoboda Uroš Brežan, župan Tolmina, morda kot minister, pristojen za okolje, ki pa bo preimenovano v ministrstvo za naravne vire in prostor.

Po zadnjih podatkih naj bi bil minister za podnebno politiko, kar bi vključevalo tudi energetiko, Bojan Kumer iz energetskih vod.

Kaj pa SD? Milana Cvikla se je omenjalo kot ministra za gospodarstvo, po naših informacijah pa je pripravljen ta resor prevzeti tudi šef Duola Dušan Olaj, a čaka na morebitno izbiro stranke, enako se menda kot minister vidi Matjaž Han.

Za Marjana Šarca in Alenko Bratušek naj bi bili, vsaj za zdaj, v igri ministrstvi za obrambo in infrastrukturo.

Največja neznanka, ki ostaja skrita do zadnjega, je ime finančnega ministra. Katero koli ime, ki se je v zadnjih dneh pojavilo, so v Gibanju Svoboda kategorično zanikali. Interpretacije so različne – od tega, da se tudi tu Golob odloča med dvema ali več kandidati, do tega, da primernega kandidata do zadnjega nima oziroma ni imel.

Kar se tiče ostalih večjih neznank, so še nov resor za Mesca, ministrstvo za delo, ki pa naj bi ostalo v rokah Levice, ministrstvo za pravosodje še naprej ostaja s tremi kandidati SD – Dominiko Švarc Pipan, Andrejo Katič in Gregorjem Strojinom.

Kombinatorika bo še razjasnila imena ministrov za javno upravo, kohezijo, kmetijstvo, tudi šolstvo, kjer se Mateja Vatovca v zadnjih kombinacijah ne omenja več. Šlo naj bi v kvoto Gibanja Svoboda, kandidatka naj bi bila ženska. Po naših podatkih je bila v imenu Gibanja Svoboda na pogajanjih Amalija Žakelj s primorske univerze.

Vse odgovore sicer pričakujemo jutri.