PRENOS V ŽIVO: Golob v nagovoru: Danes ljudje plešejo, že jutri bomo začeli trdo delati, da upravičimo to zaupanje

Kot je poročala novinarka 24UR Metka Majer , takšnega rezultata v stranki ni pričakoval nihče. Podpredsednica stranke Urška Klakočar Zupančič je v izjavi za našo televizijo dejala, da gre za praznik demokracije in praznik za vse ljudi, ki si želijo svobodnega življenja. Da bodo živeli v državi, kjer bodo spoštovani, kjer bodo spoštovane človekove pravice in kjer bo veljala vladavina prava, je dejala. Klakočar Zupančičeva je na vprašanje, čemur pripisujejo tako visok rezultat, dejala, da so ljudje povedali svoje, da so pokazali, kakšna je njihova volja, kaj si želijo in očitno so jih v gibanju prepričali, da zagovarjajo prave vrednote.

Marta Kos: Danes ne bo zmagalo le Gibanje Svoboda, danes bo zmaga naše demokracije

Robert Golob, ki je zaradi pozitivnega rezultata testa na novi koronavirus zadnji teden predvolilne kampanje preživel v samoizolaciji, se je na izide volitev odzival prek video povezave. Napovedala ga je podpredsednica gibanja Marta Kos in dejala, da je izredno ponosna, da zbranim srce razbija, prav tako je dejala, da bodo danes še plesali. Zaslužimo si, da današnji dan vsem nam med drugim prinese zaupanje, spoštljivost, tudi svobodo, je dejala Kosova. "Danes ne bo zmagalo le Gibanje Svoboda, danes bo zmaga naše demokracije," je dejala in dodala, da nam današnji dan prinese novo vlado, ki bo naši Sloveniji prinesla demokracijo, politično kulturo, neodvisnost sodstva, normalno delovanje kulture. "Rezultat današnjih volitev je izjemen," je bila v svojem govoru odločna Kosova in poudarila, da jim takšne prednosti, kot jo imajo sedaj, ne more vzeti nihče.

Golob: Ljudje res zaupajo v nas

Ko se je na velikem zaslonu pokazal predsednik Golob, je v dvorani zadonelo od močnega aplavza in vzklikov navdušenja. Golob se je najprej zahvalil vsem državljankam in državljanom, ki so odšli na volitve. "Ljudje res zaupajo v nas, da smo mi edini, ki lahko prinesemo te spremembe. Danes ljudje plešejo, jutri pa se začne nov dan in jutri bomo začeli trdo delati, da upravičimo to zaupanje," je dejal Golob in ves ganjen pozval: "Gremo plesat."