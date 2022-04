O demografiji, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu: 'Korupcija v zdravstvu je luknja brez dna'

Kako do države, v kateri se bodo mladi odločali za otroke?

Prva tema soočenja je bila demografska slika države. Kociprova je poudarila, da je ključno, da se mladim omogočijo razmere, v katerih si bodo lahko čim prej ustvarili družino. "Pomembno je, da imajo službo, s katero lahko preživijo sebe in družino, da imajo rešen stanovanjski problem in občutek, da živijo v spodbudnem okolju, v katerem bodo njihovi otroci imeli srečno otroštvo in prihodnost." Je pa dodala, da imamo v Sloveniji veliko srečo, ker imamo kvalitetno javno šolstvo: "Morda so šole – kot vsaka stvar – zaradi razvoja družbe potrebne sprememb, ampak javno šolstvo, ki vsem otrokom omogoča enakovreden start v življenje, je nekaj zelo pomembnega." Dejala je, da nasprotujejo vsem poskusom privatizacije šolstva.

Jerajeva je poudarila, da zagovarjajo pozitivno družinsko politiko, menijo pa tudi, da bi morali socialno politiko ločiti od družinske in z ukrepi pomagati mladim. "Sprejeli smo zakon o jamstveni shemi," pa je med drugim dejala o ukrepih aktualne vlade. Naštela je tudi nekatere druge: "V zadnjih dveh letih smo povečali tako otroške dodatke kot sredstva za novorojence, družine, starše smo razbremenili s spremembo zakona o dohodnini, smo pa želeli uvesti tudi socialno kapico, a še ni bilo dovolj podpore." V SDS sicer ne nasprotujejo zasebnim pobudam na področju šol in vrtcev: "Če želi nekdo svojega otroka vzgajati po nekih drugih vrednotah, mu moramo to omogočiti, to piše tudi v ustavi."

Klakočar Zupančičeva je uvodoma dejala, da imamo v Sloveniji z ustavo zagotovljeno svobodno odločanje o rojstvu otrok, kar je prav tako "pomembno pri tem, kako mladi načrtujejo družino". "Smo za to, da se mlade spodbuja, da imajo otroke, in sicer z aktivno politiko zaposlovanja, z dobro stanovanjsko politiko, da tudi pomagamo pri morebitni neplodnosti z biomedicinsko pomočjo, da se zagotovi ustrezno socialno varstvo, predvsem pa da vrtci ostanejo na tako visoki ravni kot zdaj." Sicer pa je ocenila, da je po letih, ko je politika na področjih, povezanih z demografijo, počela premalo, čas, da se to spremeni: "Zavzemamo se za univerzalni otroški dodatek, deset let po prvi zaposlitvi pa naj bo dohodnina za mlade nič." Glede vrtcev pa je dejala, da želi spomniti na znan dogodek iz zasebnega vrtca pred nekaj leti: "Javni vrtci so regulirani, pravilno zastavljeni, v zasebnih vrtcih pa se lahko dogajajo stvari, ki so se že dogajale, torej neprimerno ravnaje z otroki." Na repliko, da za takšne dogodke niso imuni niti javni vrtci, pa je vztrajala, da je "možnost za to je precej manjša kot v zasebnih vrtcih". Se je pa po njenem mnenju med epidemijo z otroki ravnalo neprimerno: "V vrtcih maske, ki so jih morali nositi majhni otroci. Meni – pa nisem zdravnica – se zdi to neprimerno. Zaradi ravnanja z otroki med epidemijo so se pri marsikom pojavile duševne težave."

Bregantova je poudarila, da je naloga države, da zagotovi razmere, v katerih bodo mladi z veseljem imeli otroke. "Da ne bodo obremenjeni s prekarnostjo, da bodo ustrezno plačani. Mladi ne potrebujejo miloščine države, ampak ustrezne razmere, da lahko trdno stojijo na svojih nogah." Pohvalila pa je delo vrtcev v Sloveniji, tudi na periferiji: "Želimo si decentralizacije, tudi pametnih vasi, ki pa bodo tudi v dobro starostnikov. Imamo dobro podlago."

Kljub dolgoletnim obljubam sicer ostaja dejstvo, da so plače prenizke, da mladi zapuščajo državo, da so vrtci, čeprav so za drugega in nadaljnje otroke brezplačni, še vedno dragi, vzgojiteljice pa plačane premalo …

"Zmoti me, da takrat, ko govorimo o mladih, o njih govorimo kot o neki zelo homogeni skupnosti," je dejala Hotova. Poudarja namreč, da gre za raznoliko skupnost, saj imajo eni boljša izhodišča kot drugi – tako pri plačilu v službi kot pri reševanju stanovanjskega problema. "Država mora vsem nuditi enake možnosti." Med prioritetami je izpostavila gradnjo najemnih stanovanj, odpravo prekarnega dela, ki je "le korak od revščine", dolgoročno se zavzemajo tudi za brezplačne vrtce. Nasprotujejo pa zasebnim vrtcem: "Bojimo se, da kakršna koli privatizacija tega vodi v popolno razslojevanje družbe." Prav tako se ni strinjala, da bi bili zasebni vrtci za lokalno skupnost cenejši, saj mora investitor takšnega vrtca marsikaj zagotoviti sam.