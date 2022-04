O kadrovanju, pravni državi, medijih: kateri so viri (ne)zaupanja v politiko?

Še dober teden nas loči do dneva, ko bomo na volitvah odločili, v katero smer naj gre naša država v prihodnjih štirih letih. Volilna udeležba je pri nas običajno pod evropskim povprečjem. Zakaj Slovenci politiki ne zaupamo? O pravni državi, svobodi medijev in kadrovanju so se z voditeljem Gregorjem Trebušakom pogovarjali Polona Rifel iz Povežimo Slovenijo, Matej T. Vatovec iz Levice, Robert Pavšič iz LMŠ, Aleš Hojs iz SDS, Matjaž Nemec iz SD in Mark B. Andrijanič iz NSi.

Soočenje se je začelo z vprašanjem na temo medijske svobode. Ameriški State Department vsako leto izda poročilo o medijski svobodi. V letošnjem poročilu na primer izpostavljajo pritiske vlade na STA in RTV, pa premierjeve napade na našo medijsko hišo, opozarjajo tudi, da na Twitterju ne gre napisati kar vsega. Andrijanič je uvodoma ocenil, da so mediji pri nas svobodni. »V državah, kjer niso svobodni, mediji vlad ne kritizirajo, pri nas pa je kritika vlade nekaj običajnega, prej pravilo kot izjema. Tudi ne poznam nobenega novinarja ali urednika, ki bi zaradi svojega poročanja izgubil službo ali še huje, da bi se mu skrivil kakšen las na glavi. V taki državi na srečo ne živimo, Slovenija je svobodna država. Ni sicer brez napak, mislim pa, da smo del evropske celine, ki svobodo medijev in posameznika neizmerno ceni.«

Nemec je temu ugovarjal: »Jaz pa poznam posameznike, ki so bili prisiljeni zapustiti službo prav zaradi mobinga. Pritiski na urednike in lastnike so veliki, predvsem kar se tiče želje po financiranju oglasov s strani podjetij, ki so blizu vodilnih političnih strank – z jasnim ciljem, da se poroča bolj prijazno do vladajoče garniture. Medijski prostor v Sloveniji se, kar se tiče svobode, oži.« »Mi smo kot ukrep pripravili dva zakona, zakon o RTV in zakon o medijih,« je dejal Nemec, ki upa, da bo »prihodnja levosredinska vlada spremembe nemudoma poslala v DZ«. Hojs v družbenih omrežjih vidi velike prednosti: »Ne govorim konkretno o vas, ampak v zadnjem letu sem bil deležen množice lažnivih poročanj in seveda, kje drugje kot na Twitterju naj to človek demantira? To je edina pot, kajti novinarji so v pretežni meri še zmeraj inštrumentalizirani s strani kolegov bivše levice. Prav bizarno je na vaši televiziji, torej 24UR poslušati, kako želimo kogar koli utišati, dajati uredniške napotke, ko pa ste v dveh letih - po moji oceni - tisti, ki niste našli niti enega pozitivnega prispevka za to vlado. Vaš cilj je bil to vlado vseskozi diskreditirati, napadati, o njej povedati vse najslabše. Vem, da to boli tudi vas, zato je naša odkrita beseda za vas moteča. Ampak verjamem, da so volivci to prepoznali in cenijo, da smo politiki odkriti.«

icon-expand Soočenje FOTO: 24ur.com

Pavšič meni, da bi morali po takšnem poročilu »zazvoniti vsi alarmi«: »Ampak točno vidimo, kakšen je odnos.« Po kratkem besednem spopadu s Hojsom o (ne)spoštljivem odnosu do novinarjev, je stanje na RTV ocenil kot katastrofalno: »Upira se celotna novinarska sfera in tako ne gre naprej. Zakon o RTV bo potrebno spremeniti, pa ne na način, kot so si zamislili v koalicijskih strankah, ampak tako, da se iz vodstva – vsaj iz vsebinskega dela, takoj umakne politiko. Politika namreč pri tistem, ki ji nastavlja ogledalo, nima kaj početi. Vatovec se je strinjal, da bi morali zvoniti alarmi: »To, da ni bil skrivljen noben las, je laž. Spomnimo se samo na STA, koliko časa ga je vlada hirala, koliko časa je zamikala izplačila. In če pogledamo stanje na RTV, vidimo, da so mediji, ki bi morali biti v javnem interesu, močno na udaru. Videli smo prekinitev nekaterih kritičnih oddaj v predvolilnem času in vidimo, kako se določene novinarje degradira na status navadnega novinarja, prihaja do menjav urednikov.« SDS je poočital, da so »s pomočjo madžarskega denarja zgradili svoj medijski svet«. Glede rešitev je poudaril, da mora biti status medijev v vsaki sodobni družbi nekaj, kar se varuje. Izpostavil je preureditev zakona o RTV, katerega cilj bi morala biti depolitizacija. Ocenil je, da je depolitizacija mogoča tudi, če zakon piše politika – če je dovolj politične volje, garancija za depolitizacijo pa je malo ali nič prisotnosti politike v programskem svetu. Rifljeva pa je poudarila, da se pri Povežimo Slovenijo zavzemajo predvsem za transparentno lastništvo medijev. »Ko bo lastništvo transparentno, bodo lahko uporabniki sami precenili, kam kdo taco moli,« je ocenila. Ko gre za RTV pa je dejala, da si v programskem svetu želijo enakomerno prisotnost opozicije in pozicije. »Bi se pa morali novinarji večkrat pogledati v ogledalo, ker se na družbenih omrežjih večkrat deklarirajo za levo ali desno opcijo, kar pa za neodvisno novinarstvo ni dobro.« Tako Rifljeva kot Hojs sta se obregnila ob to, da naj bi tudi leva politična opcija leta izvajala svoj vpliv na RTV. Nemec pa se je zavzel za bolj spoštljiv dialog med mediji in politiko, saj da je postal »neznosen«. Rogljički ter KPK, NPU … Koga (ne) potrebujemo? V nadaljevanju so se sogovorniki dotaknili pravne države. Na vprašanje ali je bila v času korona krize težava, da vatli za vse niso bili enaki, saj se kršiteljem ukrepov iz političnih vrst ni zgodilo nič, imeli pa smo afero »rogljiček«, je Hojs dejal, da »gotovo«. »Tudi vsak izmed nas je storil kakšno napako, nihče ni nezmotljiv. Prepričan sem tudi, da bi vsak izmed nas kakšne stvari, če bi jih lahko naredil znova, naredil drugače.« Ga je pa zmotilo, da mediji niso poročali o »celotni zgodbi« v primeru rogljička ali branja ustave, je poudaril. Nemec je prepričan, da »še nikoli nismo bili priča tako temnim časom v odnosu med svobodo in represijo«. Vladajoči koaliciji je poočital, da si je ob medijih želela podrediti še policijo, z zmanjšanjem finančnih sredstev pa tudi sodstvo. »To so ključni elementi, ko želiš demokratično družbo pripeljati v vode avtoritarizma,« ocenjuje Nemec. Andrijanič je glede dvojnih meril dejal, da pred zakonom »absolutno moramo biti vsi enaki«. Dejal pa je, da so povsod po Evropi veljali identični – če ne še strožji ukrepi za zajezitev pandemije, »pa ni nihče kričal o represiji«. »Kar pa je še bolj pomembno pa je, da je bila v večini drugih evropskih držav opozicija pripravljena narediti korak nazaj in podpreti vladna prizadevanja, četudi morda niso bila najboljša. Enostavno zato, ker je v težkih časih enotnost nujna.« Opozoril je, da časi niso enostavni in bi bilo tudi zdaj nujno stopiti skupaj. Glede protestov pa je opozoril, da bi neprijavljen protest v Bruslju ali Berlinu »trajal le do prihoda prvega policista«. »Pravica do protestiranja je ena od temeljnih pravic, ampak tudi tu veljajo pravila,« je opozoril. Pavšič je vladi očital postavljanje ograj pred miroljubnimi ljudmi, »ki so sedeli pet metrov narazen in brali ustavo«.» Očitno se jim to zdi zelo nevarno.« Ko gre za upravljanje s koronsko krizo, pa je bil kritičen do odločitve vlade, da glavni govorci, ki so posredovali informacije o pandemiji, ostanejo na isti tudi po tem, ko je raziskava pokazala, da so deležni nezaupanja ljudi. »V osnovi je bilo vse skupaj zgrešeno,« je ocenil. Po njegovem je večina ljudi upoštevala ukrepe, peščica, ki jih ni, pa jih ni zaradi političnih razlogov. »Opozicija ni bila kriva, da ste zavozili epidemijo,« je še vztrajal. Vatovec je menil, da vsakdo, ki se zapleta v takšne ali drugačne koruptivne posle za Levico ni sprejemljiv, po njegovem pa so nepravilnosti tudi razlog, zakaj ljudje politiki ne zaupajo več. »Ljudje niso začeli protestirati zaradi ukrepov. Najprej so začeli protestirati zaradi izdaje volivcev. SMC, DeSUS in tako naprej so podprli nastanek te koalicije, čeprav so prej zatrjevali, da tega ne bodo storili. Protesti pa so se nato nadaljevali zaradi zlorabe epidemije. Spomnite se mask iz serviet z gumico, postelj z respiratorji, vprašanj okoli iskreni.net in ministra Cigler Kralja, izgubljenih tovornjakov z zaščitno opremo gospoda Tonina …«

icon-expand Soočenje FOTO: 24ur.com