Tomčeva: Imamo delujočo pravno državo, Golob: Tiste, ki protestirajo, se drakonsko kaznuje

V studiu so se voditelju Janiju Muhiču pridružili Romana Tomc (SDS), Tanja Fajon (SD), Marjan Šarec (LMŠ), Alenka Bratušek (SAB), Robert Golob (Gibanje Svoboda), Jernej Vrtovec (Nova Slovenija), Alojz Kovšca (Povežimo Slovenijo) in Luka Mesec (Levica).

Robert Golob in Romana Tomc sta se sporekla glede uporabe Twitterja. Golob namreč obljublja, da Twitterjevega profila nima in ga ne bo imel, Tomčeva pa se s tem ne strinja in pravi, da Golob, v primeru zmage, brez Twitterja ne bo mogel učinkovito komunicirati z drugimi predsedniki vlad. Poleg tega pa predstavnica SDS dodaja, da Twitter uporabljajo tisti, ki imajo slabši dostop do komunikacije preko množičnih medijev.

Marjan Šarec je povedal, da "v Sloveniji vemo, kdo je najboljši prijatelj Orbana. Zadnji dve leti gledamo, kaj se lahko zgodi, če se 24. aprila ne bomo pravilno odločili. Seveda je Orban zmagal z veliko večino, ker ima prikrojen volilni sistem in ima podrejene vse medije." Za Vučića in Orbana je dejal, da se gresta "šolsko diktaturo".

Luka Mesec je izzval Tomčevo glede izjave o čestitanju vsem zmagovalcem volitev. Vprašal jo je, ali so že čestitali aktualnem ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu . Glede vladne zunanje politike pa je dejal, da ta podpira Orbana in Vučića, ki ju prav tako podpira Vladimir Putin . Alojz Kovšca je Luko Mesca obtožil zavajanja z besedami, da gibanje Povežimo Slovenijo podpira Putinov režim.

Kako bomo reševali energetsko krizo?

Vrtovec je glede energetske krize povedal, da nikogar ne bo zeblo. "Drži, čez noč se ne moremo odpovedati ruskemu plinu." Ob tem je dejal, da se za dobavo plina pogovarjajo z drugimi državami. "Ključnega pomena je, da dobavo plina razpršimo od Rusije." Povedal je še, da bodo cene primerljive z današnjimi. Golob je dejal, da Vrtovčeve obljube "nimajo veze z realnostjo", saj minister tega ne more zagotoviti. "Za oskrbo gospodinjstev je že danes dovolj skladiščnih zmogljivosti. Breme pa bo morala nositi industrija." Golob je dejal, da je pri dobavi plina pomembno vedeti, da je ruski plin cenejši ter da je odločitev za njegovo nabavo strateška in nepovezana z naklonjenostjo do Rusije.

Šarec je ponovil idejo o diverzifikaciji dobave energije. Tudi on je dejal, da ne minister ne vlada ne moreta neposredno zagotoviti cen. "Za gospodinjstva je pomembno zagotoviti cenejšo energijo kot za industrijo." Vrtovec odgovarja, da je vlada sprejela številne ukrepe, med drugim tudi energetske vavčerje, ki so razbremenili gospodinjstva. Kovšca je dejal, da gre za vprašanje, ki ne zadeva samo Slovenije, temveč celo EU. Dejal je, da ima Slovenije tudi druge vire, s katerimi se lahko izogne najhujšemu.

Tomčeva je dejala, da se vlada odziva na trenutne razmere tako pri podjetjih kot pri gospodinjstvih. Znova je naštela vse ukrepe, ki jih je vlada sprejela. "Naj nas ne skrbi, ali bomo lačni ali nas bo zeblo, ker energija v jeseni bo." Fajonova je povedala, da so bili vavčerji "gašenje požara, ki je prišlo zelo pozno".

Bratuškova je povedala, da je "na žalost koga, kakšnega upokojenca, že pred ukrajinsko krizo zeblo". Kot je dejala, so v stranki predlagali tri stvari: da bi se neporabljeni turistični boni uporabili za namene lajšanja energetske krize, znižali pa bi tudi DDV in trošarine. Luka Mesec je dejal, da ne Slovenija ne Evropa nimata odgovora, kako nadomestiti ruske energente. "Država bo morala zaščititi vse, ki jih ta kriza najbolj ogroža."

Kako do lastnega stanovanja?

Stranka SD obljublja 10.000 stanovanj do leta 2030. Kot pravi Fajonova, so že spisali zakon, a ga je vlada zavrnila. Stanovanja so prepuščena trgu, grozi nam nepremičninski pok, kar bi povzročilo hudo krizo, meni. V stranki so izračunali, da bi lahko razpolovili ceno za stanovanje v Ljubljani. Kako? "S kombinacijo državnega denarja, posojil in poroštev," pravi Fajonova.

Romana Tomc je poudarila, da rešitev obstaja in je trenutno v Državnem zboru: država vstopi kot porok, da lahko mladi prejmejo kredit. "Ne bo treba iskati bratov, stricev, tet." Pri tem je dodala, da lahko mladi iščejo stanovanja tudi zunaj Ljubljane. Golob se ne strinja s Tomčevo. Pravi, da je pomembno zgraditi neprofitna stanovanja. "Če želimo preprečiti beg možganov, morajo biti prvih deset let zaposlitve davki za mlade nič."

Za stranko SAB nepremičninski davek ni prioriteta. Obljubljajo jamstveno shemo za mlade, ko država nastopi kot porok, namesto najemnine pa mladi plačujejo kredit. Prizadevali si bodo tudi za več neprofitnih stanovanj, tržne najemnine pa bi morali po mnenju Bratuškove omejiti. Luka Mesec je znova poudaril, da bi bilo treba obdavčiti prazna stanovanja. "Tista stanovanja, ki so prazna, je vprašanje, če so res prazna," pa je odgovoril Marjan Šarec na vprašanje, ali se strinja s predlogom Levice.

O oligarhih, komunikaciji v politiki in svobodi

Golob je povedal, da se na politični parket ni vrnil iz maščevanja. Pri tem je opozoril, da vlada poskuša utišati civilnodružbena gibanja, kot je Gibanje 8. marec. "Politične aktiviste želijo utišati s Policijo." Tomčeva je poudarila, da v Evropi obstajajo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z družbenimi problemi, Inštitut 8. marec pa je po njenem mnenju politična organizacija.

"Kot da smo v vzporednem svetu," je dejala Fajonova in dodala, da trenutna vlada krši zakone, ustavo in vlada z odloki. Vrtovec je ocenil, da je treba iskati stične točke sodelovanja. Tomčeva je Golobu očitala, da je prejel ekstremno visoke nagrade, Golob pa ji je odvrnil, da ima sama višjo neto plačo kot on.

Povolilna sodelovanja

Šarec je spomnil, da so LMŠ, SD, Levica in SAB podpisale sporazum o povolilnem sodelovanju, pridruži pa se jim lahko vsaka stranka, ki ima enake vrednote. Bratušek je prepričana, da bo prihodnja vlada levosredinska, po volitvah pa ne bodo sodelovali s strankami, ki kršijo človekove pravice. Fajonova prebivalcem obljublja vrnitev v "normalnost".

Tomčeva je opozorila na "propad med besedami in dejanji" zavezništva KUL. "Govorijo o sodelovanju, a hkrati izključujejo," je dejala. V SDS so po njenih besedah pripravljeni na sodelovanje z vsemi strankami, s katerimi bodo lahko uskladili programe. Priznala je, da bi težko sodelovali z Levico zaradi bistvenih programskih razlik. Golob je Tomčevi odvrnil, da je "na strani SDS manj kot polovica družbe", Mesec pa je poudaril, da bo Levica v vladi poskrbela, da koalicijska pogodba ne bo mrtva črka na papirju.