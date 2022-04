ODLOČITEV 2022: POP TV s posebno oddajo že ob 18.00

S ploščadi pred državnim zborom se bodo grafično prikazali izidi trenutnih volitev, predvidevanja o sestavi vlade in razdelitvi sedežev v parlamentu. V studio so povabljeni strokovni gostje, ki zelo dobro poznajo stanje države in aktualne razmere; z njimi bomo pokomentirali, kaj volilni izid pomeni za naša življenja in kaj za naše denarnice. Kakšna bo prihodnost, kakšna Slovenija nas čaka?

V oddaji 24UR bomo že ob 19. uri objavili izide vzporednih volitev, ki jih za našo medijsko hiši pripravlja agencija Mediana. Štetje glasov bomo spremljali v živo, ažurno in natančno, vse dokler na oder tiskovnega središča v Cankarjevem domu ne bo stopil zmagovalec letošnjih volitev.