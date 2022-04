ODLOČITEV 2022: Tretje soočenje na POP TV

Nocoj bo na POP TV že tretje soočenje predstavnikov strank, ki jih javnomnenjske raziskave uvrščajo najbolje in imajo možnost uvrstitve v državni zbor. V studiu se bodo voditeljici Maji Sodja tokrat poleg predstavnikov strank pridružili tudi predstavniki podmladkov strank. Skupaj bomo tako gostili 16 predstavnikov strank, in sicer Roberta Goloba in Lucijo Tacer (Gibanje Svoboda), Jelko Godec in Andreja Hoivika (SDS), Dejan Židan in Luka Gorška (SD), Miha Kordiša in Arneja Jakoba Zakrajška (Levica), Janija Möderndorferja in Jakoba Kužnika (LMŠ), Janeza Ciglerja Kralja in Katjo Berk Bevc (NSi), Alenko Bratušek in Rebeko Ostrovršnik (SAB) ter Tino Bregant in Kajo Galič (Povežimo Slovenijo).

Na današnjem soočenju Odločitev 2022 bodo predstavniki strank predstavili svoj pogled na zdravstveno ureditev v Sloveniji in problematiko zdravstva, ki sega dlje kot samo v zadnjo koronakrizo. Soočenje bo potekalo v živo, začelo pa se bo ob 20. uri na POP TV. Resničnost in verodostojnost izjav predstavnikov strank bomo preverjali že med soočenjem, izsledke pa sproti objavljali na spletni strani 24ur.com v rubriki Dejstva. Naslednje soočenje bo na sporedu čez teden dni, v ponedeljek, 18. 4., ravno tako s pričetkom ob 20. uri na POP TV. Omenjene stranke smo povabili na podlagi raziskav, ki jih za našo medijsko hišo opravlja Inštitut Mediana.