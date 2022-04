Odmevi slovenskih volitev v tujini: Poraz skrajno desnih populistov v Evropi

Desete državnozborske volitve je spremljala tudi tujina. Mediji so se razpisali o porazu populistične desnice v Sloveniji in hudem porazu stranke slovenskega premierja Janeza Janše v boju za politično prevlado z "levo usmerjeno stranko". Prihajajo pa tudi odzivi visokih političnih predstavnikov. Član evropskega parlamenta Guy Verhofstadt je kritično zapisal: "Precej jasno je, da se tako Slovenci kot Francozi zavedajo, da skrajno desni populizem v kriznih časih ne ponuja rešitev." S tem se je ponorčeval iz tvita, ki ga je Janša leta 2020 objavil ob preštevanju glasov na ameriških volitvah.

Po svetu se širijo ostri odmevi na desete državnozborske volitve v Sloveniji. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je namreč na vrh političnega parketa pod taktirko Roberta Goloba poletela nova stranka Gibanje Svoboda. Stranka slovenskega premierja Janeza Janše je z deset odstotkov nižjo podporo dosegla šele drugo mesto. "Današnja zmaga predsednika Macrona v Franciji in poraz premierja Janše v Sloveniji potrjujeta novo dobo evropske politike. Obdobje prenove, zaupanja v naše vrednote ter izvrstnih gospodarskih in okoljskih ambicij. Bolj kot kadar koli prej naj živi Evropa!" je po zaključku francoskih in slovenskih volitev na spletu zapisal predsednik evropske stranke Renew Europe Stéphane Séjourné.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekoliko bolj piker pa je bil še en član te evropske skupine, Guy Verhofstadt. "Precej jasno je, da se Slovenci tako kot Francozi zavedajo, da skrajno desni populizem v kriznih časih ne ponuja rešitev," je dejal in dopisal, da lahko to ponudi le evropska enotnost. K zapisu je prilepil še zapis slovenskega premierja iz leta 2020, ko je ta nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in republikancem čestital za močno podporo po vseh ZDA. Ob zaključku volitev je o spremembi, ki so jo izbrali Slovenci, spregovorila tudi predsednica evropske stranke Socialnih demokratov Iratxe García Pérez. "Slovenci so izbrali spremembo. Nočejo več populističnega in avtoritarnega Janševega vodenja. Zdaj ima Gibanje Svoboda priložnost, da začne novo obdobje z levosredinsko vlado, ki povsem podpira vrednote EU," je zapisala ter ob tem čestitala tudi slovenski SD in predsednici Tanji Fajon, ki naj bo močna partnerica v novi vladi. "Slovenski narod je spregovoril. Na včerajšnjih volitvah so glasovali za proevropsko, demokratično in okoljsko ambiciozno stranko. Janše ni več. Demokracija se je vrnila," pa so rezultate volitev pozdravili v evropski stranki ALDE.

Oglasila se je tudi predsedujoča odboru Evropskega parlamenta za spoštovanje demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic Sophie in 't Veld, ki se je v preteklosti sicer večkrat zapletla v spor s slovenskim premierjem. "Vzporedne volitve kažejo na zmago proevropskega glasovanja v Franciji in Sloveniji! Dobra novica za vse Evropejce!" je dejala. V oči pa bode molk političnih predstavnikov slovenskih sosed. Politico o 'hudem porazu' SDS, NY Times o 'referendumu o demokraciji' "Stranka slovenskega premierja Janeza Janše je na nedeljskih državnozborskih volitvah doživela hud poraz in izgubila proti levousmerjeni stranki, ki je nastala šele v začetku letošnjega leta," poroča Politico. Zanje je spregovoril tudi slovenski politolog Alem Maksuti, ki je Janšo označil za največjega poraženca tokratnih volitev. "Glede na to, da je pri izjavah o goljufivih volitvah v ZDA podprl Donalda Trumpa, pričakujemo, da bo izpodbijal legitimnost volitev," je dejal. Politico ob tem tudi navaja, da je več medijev, ki so blizu stranke SDS, po zaprtju volišč pisalo o ruskem vmešavanju v volitve. "Čeprav se ta informacija v uglednih slovenskih medijih ni pojavila, pa jo je na družbenih omrežjih delila Evropska ljudska stranka, katere članica je tudi SDS," so poudarili. Stranka je namreč na spletu izrazila zaskrbljenost nad morebitnim vmešavanjem Rusije v slovenske volitve, ki da je posledica "odločne in nedvoumne podpore, ki jo je Ukrajini izrazila Slovenija".

icon-expand Tuji mediji o porazu Janeza Janše in populistične desnice. FOTO: Aljoša Kravanja