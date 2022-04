Odštevanje do volitev: kaj so politične stranke že pripravile in kaj še bodo? 

Teden dni je še do volilnega molka pred državnozborskimi volitvami in kljub velikonočnim praznikom je predvolilna kampanja v polnem teku. Predsednik vlade in SDS Janez Janša je v Ormožu položil temeljni kamen za nove prostore nemškega podjetja, na terenu so bili tudi njegovi morebitni bodoči partnerji. Stranke nasprotnega političnega pola pa so svoja stališča soočile z ljudstvom – na Trgu republike je iniciativa Glas ljudstva organizirala prvo neposredno soočenje strank z ljudmi.

Počitka ob začetku praznikov teden dni pred volitvami ni, del vladne ekipe je sodeloval na slovesnosti ob začetku gradnje novega obrata nemškega podjetja Carthago. Zdravko Počivalšek je tam povedal, da je Slovenija močna samo toliko, kolikor je močno njeno gospodarstvo. Premier Janez Janša pa: "Edina uspešna socialna politika je politika ustvarjanja novih delovnih mest." Delovno mesto pa, da omogoči tistemu, ki je zaposlen, da skrbi zase, za družino in za skupnost, je še dodal. "Vse drugo, kar včasih poslušamo, kako praktično denar raste na drevesu, pa je glavni problem, kako ga deliti ... ne bom uporabil tiste besede, ki si jo tako ravnanje zasluži, ampak to je popolnoma mimo." S svojimi kandidati se je danes srečala tudi predsednica stranke Naša dežela Aleksandra Pivec. "Kdaj, če ne zdaj, je čas, da se politika poenoti, združi in poskuša odgovoriti na tista vprašanja, ki bodo pomagala pri delu in življenju ljudi," je nagovorila zbrane. icon-expand Aleksandra Pivec FOTO: POP TV Nobene od strank, ki so del ali simpatizerke zdajšnje koalicije, sicer ni bilo na včerajšnjem javnem soočenju, ki je potekalo namesto petkovega protesta. Vzdušje pred soočenjem je bilo zelo sproščeno in dežniki so se kmalu izkazali še za kako dobrodošle. PREBERI ŠE Na Trgu republike politične stranke iz oči v oči z ljudstvom A soočenje so organizatorji izpeljali. V nekaterih pogledih so si bile stranke povsem enotne. Na primer pri vprašanju, ali menijo, da je samskim ženskam treba omogočiti dostop do oploditve z biomedicinsko pomočjo. Spet v drugih ne – na primer pri tem, ali bi spodbujali shemo najema z odkupom stanovanj. Odgovarjanje neposredno ljudem se je udeležencem zdelo pomembno. "Če bi bilo lepo vreme, bi bilo še lažje. Mogoče je pa to tudi test nas, koliko mislimo resno, s tem, ko pravimo, da smo politiki tu zaradi ljudi," je dejal Robert Golob. "Tukaj smo bile stranke, ki smo pokazale, da smo pripravljene po 24. aprilu obrniti nov list, da se ljudstva ne bojimo in da si želimo s civilno družbo sodelovati," je dejal Luka Mesec. icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right Glavno sporočilo iniciative Glas ljudstva je sicer, da vsak glas šteje, zato pozivajo k množičnemu odhodu na volišča.