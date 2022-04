Peterle: Če bo Golobu uspelo sestaviti vlado prej kot meni, mu bom čestital

Prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle, ki je doslej najhitreje sestavil vlado, in nekdanji evropski poslanec Ivo Vajgl sta v oddaji 24UR ZVEČER komentirala izid nedeljskih volitev. Na vprašanje, ali je presenečen nad prepričljivo zmago Goloba, je Peterle odgovoril, da je pozorno spremljal predvolilno dogajanje, Golob pa je po njegovi oceni zmagal, "še preden se je pokazal na odru".

"Imel je na nek način lahko delo, ker ni bil za nič kriv in je lahko prinašal nova pričakovanja," je dejal. Ob tem je Peterle pohvalil dve dosedanji vladni stranki SDS in NSi, "saj sta kljub vsemu, kar se je dogajalo na fronti proti tej vladi, izboljšali svoj rezultat z dodatnimi mandati".

Po mnenju Vajgla je Golob zanesljivo zmagal, ker je Janez Janša "naredil vse za to, da je izgubil te volitve in zaupanje državljanov". Kot je še poudaril, je Golob praktično zmagal že pred volitvami, edina neznanka pa je bila, ali bodo stranke, ki so mu blizu, preživele. Pri tem je ocenil, da so ljudje volili taktično, želja podpreti tistega, ki bi lahko premagal Janšo, pa je bila močnejša od lojalnosti strankam, za katere so glasovali v preteklosti.

Stranka NSi je na tokratnih volitvah izboljšala svoj rezultat, Peterle pa to pripisuje "garanju" vseh kandidatov in ekip. "Jaz mislim, da je stranka zelo verodostojno preživela ti dve leti. Kjer so bili njeni ministri, je šla Slovenija naprej."

Peterle bi, če bi bil na mestu Goloba, ravnal podobno, kot je ravnal sam pred 30 leti. To pomeni, da bi iskal vlado, ki bi bila najbližje konceptu narodne enotnosti. "Dosegel je edinstven rezultat, ima veliko moč, hkrati pa tudi veliko možnosti. Jaz bi šel naprej na vlado ustavne večine, ki se jo da narediti samo z Janšo," je dejal.