V štabih strank, kjer so do zadnjega upali, da bodo vendarle prestopili parlamentarni prag, pa se to ni zgodilo, je bilo v nedeljo razočaranje več kot očitno. A veselje nad volilno udeležbo in rezultatom so z zbiranjem na ulicah izrazili petkovi protestniki in civilna iniciativa Glas ljudstva, ki so se po zaprtju volišč zbrali na Trgu republike.