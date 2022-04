Pivčeva cilja na premierski stolček, Bratuškova z njo ne bi sodelovala

"V Sloveniji imamo nizek nivo političnega komuniciranja in opredeljevanja, vsi pa vemo, da imamo mnogo izzivov, iz daljšega obdobja pa tudi številne nove. Smo po epidemiji, ki je poškodovala številne sisteme, narekuje pa tudi nove prihajajoče izzive." Pivčeva tako ocenjuje, da smo na točki, ko je treba dati vsebino pred ideološke in politične delitve. Vsebine nas morajo povezovati.

Podobno kot Pivčeva se je do premierskega mesta opredelila tudi predsednica SAB Alenka Bratušek . " Ko greš v politiko, veš, da moraš prevzeti odgovornost, je pa res, da o tem odločajo volivci. V SAB smo že pokazali, da v najtežjih časih znamo zavihati rokave in naredimo, kar je treba. Edina prava anketa so volitve. Pred štirimi leti nam je veliko slabše kazalo, pa smo dobili več kot 5 odstotkov, zdaj računamo, da bomo ta rezultat še izboljšali. Imamo dober program, pogumno in zanesljivo ekipo, ki ve, kaj Slovenija potrebuje."

Prva dama stranke Naša dežela Aleksandra Pivec je bila na začetku SBC soočenja jasna in je nedvoumno izrazila željo po premierski funkciji. Dodala je, da ko vstopaš v politiko, je treba prevzeti odgovornost. " Odgovornost za neuspeh na volitvah kot tudi najvišjo odgovornost. Neodgovorno je do volivcev reči, da tega nisi pripravljeni prevzeti."

Kaj vas druži, razen tega, da zrušite Janeza Janšo?

Bratuškova je bila ostra do aktualne vlade Janeza Janše in dodala, da je v Sloveniji trenutno toliko stvari narobe. V dveh letih se je zgodilo toliko stvari, ki se ne bi smele zgoditi, denimo poseganje v medije, RTV Slovenija, STA, žaljenje ljudi, prvo- in drugorazredni ljudje. "To je tisto, kar nas omejuje pri sodelovanju s strankami, ki so trenutno na oblasti. Ne moreš si pripeti samo medalje za uspehe, ampak si kriv tudi za vse poraze in neuspehe. Ko si v vladi, si zaslužen za dobre stvari. In tudi v tej vladi so bili nekateri ukrepi pravilni. Hkrati pa si kriv tudi za vse, kar je narobe."

Mladih ideološki spori levi-desni ne zanimajo, zanima jih, kako do službe, stanovanja …

Voditeljica Kerčmar je v nadaljevanju SBC soočenja gostji izzvala z vprašanjem glede mladih in ideoloških sporov v politiki, s trditvijo, da mladih ideološki spori in deljenje na leve in desne ne zanimajo, pač pa prihodnost, predvsem to, kako do služb, stanovanj. A je Bratuškova Kerčmarjevo zavrnila: "Motite se" in dodala, da mlade absolutno zanima ideologija.

Politiki ne upoštevate odločitev sodišča

"Kar se tiče, da smo kršili demokratične standarde. Oprostite, kršimo jih že dolgo časa," je na očitke o kršitvah pravnih standardov replicirala Pivčeva.

"Nezaupanje v pravosodje je v Sloveniji ekstremno nizko že zadnjih 20 let. Če smo natančni, se je zadnje dve leti zaupanje izboljšalo, tako kažejo podatki. Politiki bi morali prvi v vrsti spoštovati pravno državo in dajati vzor," je tezo Kerčmarjeve pokomentirala Pivčeva.

Predsednica SAB je nato Pivčevo izzvala z vprašanjem "Kaj bi moral narediti politik, ko dobi pravnomočno odločbo KPK, da je zlorabil položaj?" In Pivčeva je bila jasna: "Odstopiti" ter dodala, da je tudi ona odstopila. "Vsak politik bi moral sprejeti odgovornost."

Nestrinjanje se je nato samo še nadaljevalo. Pivčeva je zagovarjala, da bodo po volitvah ravnali državotvorno. "Če bo večina Slovencev izvolila, pri komur je pripravljena to tolerirati, smo mi zadnji v vrsti, ki smemo odločati. Voljo volivcev je treba spoštovati." Bratuškova je temu odločno odkimavala in pojasnila, da bi politik, ki dobi pravnomočno odločbo KPK-ja, moral absolutno prevzeti odgovornost. "In Janez Janša nima samo ene takšne odločbe."

Pivčeva pripravljena sodelovati s SAB, SAB s Pivčevo ne

"Absolutno smo pripravljeni sodelovati," je poudarila Pivčeva na vprašanje voditeljice o sodelovanju s stranko Alenke Bratušek, medtem ko slednja ni pripravljena sodelovati in, kot je pojasnila, jo moti, da je "gospa Pivec pripravljena požret vse, kar je bilo narobe v tej vladi."

Koliko denarja bosta stranki namenili za volilno kampanjo?

Bratuškova je pojasnila, da s točnimi številkami ne razpolaga in da ta znesek znaša nekaj več kot 200 tisoč evrov. Kot je še dodala, so ta denar privarčevali, tako da posojil ne bodo potrebovali.

Na drugi strani bo stranka Aleksandre Pivec za volilno kampanjo predvidoma porabila slabih 200 tisočakov. Ta sredstva so zbrali s pomočjo članarin in donacij, vzeti pa nameravajo tudi manjše posojilo. In ravno do slednjega je bila ob koncu SBC soočenja ostra Bratuškova: "Dobri so, če si upajo na takšen način poslovati." Pivčeva pa je ta napad politične tekmice strogo obsodila.