Svet stranke Levica bo o odstopu Mesca odločal v naslednjih dneh

Da je rezultat slab in da morajo za to prevzeti odgovornosti, je dejal Mesec in pojasnil, da bodo tako on kot celoten izvršni odbor stranke svetu stranke v ponedeljek ponudili odstop.

Nedeljsko vzdušje je bilo za Levico vse prej kot sproščeno. Čeprav naj bi bili glede na rezultate vzporednih volitev še zadnja od petih strank, ki naj bi letos edine presegle parlamentarni prag, so uradni rezultati dolgo kazali, da ji ne bo uspelo. Kljub temu se je stranki proti koncu štetja glasov nasmehnila sreča, saj so vendarle presegli štiriodstotni volilni prag.

Tudi Matej T. Vatovec je dejal, da so ljudje z visoko udeležbo na volitvah vseeno pokazali, da ne želijo več živeti tako kot zadnji dve leti. Robert Golob ima s svojo stranko Gibanje Svoboda v DZ zagotovljenih precej mandatov, za sestavo koalicije pa tako najverjetneje ne bi potreboval Levice. A v Levici so kljub temu pripravljeni na pogajanja. Vatovec je namreč ocenil, da bi bil izkupiček, če bi sodelovali v vladi, boljši, kot če bi bili v opoziciji.

Levica je v preteklosti na volitvah običajno dosegla boljše rezultate kot na anketah. Prvič so presenetili leta 2014, ko so se prebili v DZ, leta 2018 pa so rezultate še izboljšali. Leta 2014 so imeli šest poslancev, na predčasnih volitvah leta 2018 pa je Levica prejela 9,33 odstotka glasov in zasedla devet mandatov. Mandat sicer Levica končuje s šestimi poslanci.