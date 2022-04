Analiza soočenja: 'Politično nedostojen govor vodi k razkroju demokracije'

Za nami je še zadnje predvolilno soočenje pred nedeljskimi volitvami, ko bodo volilke in volilci odločili, kdo in kako bo Slovenijo vodil prihodnja štiri leta. Kako tesen bi lahko bil volilni izid in katerim strankam bo pomemben vsak glas, da ne bodo padle pod parlamentarni prag? Kako so se po četrtkovem fiasku na javni televiziji kandidati odrezali pri nas? Kakšne osebnosti bomo volili v nedeljo, koliko bi lahko zapleti s prepozno poslanimi glasovnicami v tujino vplivali na izid volitev in dvom v njihovo legitimnost in legalnost? O tem s političnim analitikom Petrom Meršetom in pravnico, nekdanjo pooblaščenko za dostop do informacij javnega značaja Natašo Pirc Musar.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 05:58 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Kako so se odrezali kandidati? 03:48 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Politična odgovornost – bo po volitvah drugače? icon-chevron-left icon-chevron-right