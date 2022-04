Po več kot 95 odstotkov preštetih glasov v DZ pet strank, z velikim naskokom vodi Gibanje Svoboda

Preštetih je več kot 95 odstotkov glasov volivcev in, kot kaže, se bo v DZ uspelo uvrstiti petim strankam. To so Gibanje Svoboda, SDS, NSi, SD in Levici. To je najmanj list, ki so prestopile parlamentarni prag, na vseh volitvah doslej. Posledično pa bo Gibanje Svoboda prejela največ mandatov v DZ med vsemi parlamentarnimi strankami doslej - obeta se mu 40 poslanskih stolčkov.

Trenutna volilna udeležba je po podatkih Državne volilne komisije (DVK) 67,27-odstotna. Preštetih pa je bilo 96,43 odstotka glasov, po delnih neuradnih rezultatih pa najbolje kaže novi stranki na političnem prizorišču - Gibanju Svoboda s 34,25-odstotno podporo, drugouvrščen je SDS s 23,93 odstotka glasov volivcev. Sledijo NSi (6,96 odstotka), SD (6,61) in Levica (4,19 odstotka). icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pod volilnim pragom ostajajo tako danes parlamentarne stranke LMŠ (trenutno 3,73-odstotna podpora), Povežimo Slovenijo 3,46, SAB (2,54), SNS (1,59 odstotka). DeSUS pa je obkrožilo 0,64 odstotka volilcev, kažejo delni izidi. Državljansko gibanje Resni.ca po trenutnih rezultatih uživa 2,89-odstotno podporo volivcev. Če se razmerja med podporami strank bistveno ne bodo spreminjala do končnih rezultatov volitev, bo Gibanje Slovenija v DZ dobilo 40, SDS 28, NSi osem, SD sedem in Levica pet. V vseh volilnih enotah zmaga Gibanja Slovenija, tudi v večini volilnih okrajev Za zdaj še delni izidi volitev kažejo, da je Gibanje Svoboda prejelo večino glasov v vseh osmih volilnih enotah. Med volilnimi okraji pa je v 18 slavila SDS. Gre denimo za okraje Grosuplje in Ivančna Gorica, kjer je kandidiral prvak SDS Janez Janša, Škofja Loka 2 s kandidatom Žanom Mahničem, pa okraje z vidnimi člani SDS in dosedanjimi poslanci - Ribnica z Jožetom Tankom, Slovenska Bistrica s Karmen Furman, Ptuj 3 s Suzano Lep Šimenko, Ptuj 1 Jožefom Lenartom, Ormož s Francem Breznikom, Šentjur z Jelko Godec in Anjo Bah Žibert, ki je kandidirala v okraju Novo mesto 1. Na volišča odšli več kot dve tretjini volivcev, največ po letu 2000 Po trenutnih rezultatih na spletni strani DVK kaže, da se je na volitve odpravilo več kot milijon volivcev. Volilna udeležba je bila tako 67,27-odstotna. To je največ po letu 2000, ko se je volitev udeležilo 70,1 odstotka volilnih udeležencev. Najvišja volilna udeležba je bila sicer na prvih parlamentarnih volitvah v samostojni Sloveniji, ko se je volitev udeležilo 1.188.378 volivcev oz. 85,6 odstotka volilnih upravičencev.