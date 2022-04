Politico o 'malem Trumpu' in iz konteksta vzetih pohvalah

Pri Politicu niso pozabili niti na salve objav slovenskega predsednika vlade na družbenem omrežju, usmerjenih proti Evropskemu parlamentu in 13-članski delegaciji evropskih poslancev pod vodstvom Sophie in 't Veld . Janša jih je označil za lutke milijarderja Georgea Sorosa .

Pri bruseljskem Politicu znova namenjajo prostor slovenskim volitvam in v prvi vrsti premierju Janezu Janši , ki ga označijo za desnega populista in mu nadenejo oznako 'mali Trump'. V članku spomnijo na njegove spodrsljaje na mednarodnem parketu, med drugim na razvpito čestitko Donaldu Trumpu po ameriških volitvah. "Precej jasno je, da je ameriško ljudstvo izvolilo Donalda Trumpa in Mike Pencea za še štiri leta na položaju," je takrat zapisal, ob tem pa okrcal medije, da prikrivajo dejstva in zamujajo z objavo rezultatov.

Gremo naprej, avtor članka nadaljuje: Janševa vlada je spodkopavala boj proti korupciji, ko je poskušala uvesti de facto amnestijo za določene primere. V mislih ima predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika, s katerim bi skrajšali roke za pregon kaznivih dejanj. V Bruslju je odmevalo trmasto zavlačevanje z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije, Janša pa je bil ostrih kritik deležen tudi zaradi finančnega izčrpavanja Slovenske tiskovne agencije (STA).

A vrnimo se v sedanjost, kjer sta Janševa SDS in Gibanje Svoboda Roberta nekaj dni pred volitvami skoraj izenačena na vrhu javnomnenjskih lestvic in šteje vsak glas. In vsaka podpora. "Medtem ko slovenska volilna kampanja v Bruslju morda ne povzroča veliko hrupa, ima Bruselj v Janševi kampanji nepričakovano vlogo," zapiše avtor članka. V predvolilni brošuri, ki jo je STA razposlala na domove, je namreč celotna stran namenjena podpori iz Evrope.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednik Francije Emmanuel Macron in celo do slovenske vlade velikokrat kritična evropska komisarka Vera Jourova so med tistimi, katerih podporo naj bi imela vlada, Janša in torej tudi SDS. V resnici gre v številnih primerih za vljudnostne pohvale ob zaključku slovenskega predsedovanja svetu EU, kar spomni na podobne zlorabe izjav slovenskih županov.