Poslanci v DZ: kdo odhaja in kdo prihaja?

Volitve so močno premešale karte na političnem prizorišču in posledično hram demokracije zapuščajo številna znana imena. Med njimi so vsi poslanci LMŠ, SAB in DeSUS, SDS je 'izgubil' Hojsa, Pojbiča in Škrinjarjevo. A za svež veter bo poskrbel novinec in hkrati zmagovalec volitev, Gibanje Svoboda Roberta Goloba, s katerim v DZ med drugim prihajajo nekdanja sodnica Urška Klakočar Zupančič, nekdanji boksar Dejan Zavec ter povratnika, tržiški župan Borut Sajovic in nekdanja TV-voditeljica Tamara Vonta.

Velika zmagovalca tokratnih volitev sta Robert Golob in njegovo Gibanje Svoboda, ki se lahko za svoj odličen rezultat zahvalita tudi taktiziranju volivk in volivcev. Ti so namreč več kot očitno želeli preprečiti nov triumf Janeza Janše in njegove SDS. Nedeljski volilni rezultat je pokazal, da bo v novem sklicu državnega zbora le pet strank, med poslanci pa bodo vsi njihovi voditelji – Robert Golob, Janez Janša, Matej Tonin, Tanja Fajon in Luka Mesec.

Poslanci LMŠ, SAB, DeSUS, SNS in Povežimo Slovenijo zapuščajo parlament So pa nedeljske volitve močno premešale karte na političnem prizorišču in posledično hram demokracije zapuščajo številna znana imena. Med njimi je celotna LMŠ s predsednikom Marjanom Šarcem na čelu, predsednikom parlamentarne preiskovalne komisije, ki na zahtevo opozicije preiskuje sume političnega vmešavanja v delo Policije, Rudijem Medvedom, predsednikom preiskovalne komisije, ki preiskuje ukrepanje med epidemijo covida-19, Robertom Pavšičem, ter poslanci Jerco Korče, Branetom Golubovićem, Janijem Möderndorferjem, Nikom Prebilom in Tino Heferle. Prav tako je v novi kombinaciji iz parlamenta izpadla celotna stranka SAB – njena predsednica in borka za pravice upokojencev Alenka Bratušek ter poslanci Maša Kociper, Andrej Rajh, Marko Bandelli, Branislav Rajić in Vojko Starović.

Med 90 novoizvoljenimi poslanci bo nov sklic državnega zbora po delnih, neuradnih izidih sestavljalo 30 poslancev aktualne sestave DZ, pet ministrov in dva župana.

Da so upokojenci ostali brez stranke v parlamentu, je že včeraj povedal predsednik stranke DeSUS Ljubo Jasnič. DeSUS, ki je bil vse od leta 1996 parlamentarna stranka, je v zadnjem letu in pol zamenjal kar tri predsednike. Odnosi med vodstvom in strankino poslansko skupino so se zaradi poslanske podpore predlogom vlade večkrat zaostrili, del članstva pa se je stranko odločil zapustiti. Tokrat je DeSUS ostal pod parlamentarnim pragom. Branko Simonovič je v domačo politično zgodovino odšel z le 57 glasovi, ki jih je dobil kot kandidat liste stranke Naša dežela v Kočevju. Ker se tudi Gibanju Zdravka Počivalška Povežimo Slovenijo ni uspelo uvrstiti v parlament, so izpadli poslanci Konkretno Monika Gregorič, Gregor Perič, Mojca Žnidarič in Dušan Verbič. Prav tako v DZ po novem ne bo več predsednika SNS Zmaga Jelinčiča ter njegovih poslancev Dušana Šiška in Janija Ivanuše. Iz poslanskih vrst se poslavlja tudi Violeta Tomič, ki je Levico zamenjala za stranko Ivana Galeta Naša prihodnost in dobra država.

icon-expand LMŠ kljub optimizmu ni uspelo prestopiti parlamentarnega praga. FOTO: Luka Kotnik

SDS 'izgubil' Hojsa, Pojbiča in Škrinjarjevo Od SDS-ovih ministrov se bosta med poslance uvrstila le Anže Logar in Zvonko Černač – seveda poleg še vedno predsednika vlade Janeza Janše. Alešu Hojsu ni uspelo prepričati volivcev, ostali pa niso kandidirali. Poleg njih bodo v državnem zboru še podsekretar v službi vlade za digitalno preobrazbo Andrej Hoivik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Jelka Godec ter župan občine Lendava Janez Magyar. Iz poslanskih klopi pa se poslavljajo Marijan Pojbič, Mojca Škrinjar in Elena Zavadlav Ušaj. Med dosedanjimi poslanci doslej najmočnejše, odslej pa druge največje poslanske skupine, ki so jim volivci izrekli podporo, so tako Branko Grims, Danijel Krivec, Eva Irgl, Alenka Jeraj, Jože Tanko, Anja Bah Žibert, Franc Rosec, Franci Kepa, Tomaž Lisec, Karmen Furman, Bojan Podkrajšek, Franc Breznik, Jožef Lenart in Suzana Lep Šimenko. NSi edina, ki je okrepila svoj položaj v parlamentu Poslansko plačo bo prejemalo tudi več ministrov sedanje vlade, med njimi dva iz kvote NSi, poleg Tonina še Jernej Vrtovec in Janez Cigler Kralj. Barve stranke bo znova zastopal starosta Jožef Horvat, v državni zbor se je kot poslanka NSi uvrstila tudi direktorica občinske uprave mestne občine Novo mesto Vida Čadonič Špelič, ki jo večina pozna kot nekdanjo direktorico veterinarske uprave. Prevetritev in okrepitev stranke NSI pomenita tudi to, da jo zapuščata poslanca Tadeja Šuštar in Mihael Prevc.

icon-expand Mojca Škrinjar zapušča poslanske vrste. FOTO: Bobo

SD: Prihaja Fajonova, odhaja Nemec Poslanska skupina SD bo po novem sicer manjša, a skoraj brez novih obrazov. Pridružila se ji bo Tanja Fajon, ki je sicer še vedno evropska poslanka, nov je tudi Damijan Zrim, poslanska mesta pa so zadržali dosedanji vodja poslanske skupine Matjaž Han, Predrag Baković, Meira Hot, Bojana Muršič in Jani Prednik. Zato pa med izbranci ljudstva ni več nekdanjega predsednika stranke Dejana Židana, poslavlja se tudi podpredsednik Matjaž Nemec, druga podpredsednica Dominika Švarc Pipan je prav tako zaman upala na izvolitev. Prav tako ne bomo več videli Soniboja Knežaka, Marka Koprivca, Sama Bevka, Franca Trčka, ki je iz Levice prestopil v SD, in Gregorja Židana (prej SMC). V Levici ostajajo že znani obrazi, pridružuje se jim Ana Černe Izid Levice se je, čeprav so vendarle presegli parlamentarni prag, močno poslabšal, z dobih devet na štiri odstotke. Da je rezultat slab in da morajo za to prevzeti odgovornosti, je sinoči dejal Mesec in pojasnil, da bosta tako on kot celoten izvršni odbor stranke svetu stranke ponudili odstop. Podobno kot SD bodo tudi Levico zastopali že znani obrazi: poleg Mesca so poslanski stolček ohranili še dosedanji vodja poslanske skupine Matej Tašner Vatovec, Nataša Sukič in Miha Kordiš, pridružila pa se jim bo Ana Černe. V novi sestavi parlamenta ostajata tudi oba predstavnika narodnih skupnosti, Felice Žiža in Ferenc Horvath.

icon-expand Število glasov za Levico se je v primerjavi z zadnjimi volitvami leta 2018 prepolovilo, zato je Mesec svetu stranke ponudil odstop. FOTO: Damjan Žibert

Gibanje Svoboda po poskrbelo za svež veter v DZ Za svež veter bo v novem sklicu parlamenta poskrbel novinec in hkrati zmagovalec volitev, Gibanje Svoboda Roberta Goloba. Med novimi obrazi, ki bodo sedli v poslanske klopi, bosta nekdanja sodnica Urška Klakočar Zupančič in nekdanji boksar Dejan Zavec. Povratnik, tržiški župan Borut Sajovic, svoje županske funkcije tako ne bo mogel več opravljati. V poslanske klopi se vrača tudi nekdanja dolgoletna novinarka in voditeljica na POP TV Tamara Vonta, iz novinarskih v politične vode je zaplula tudi Mojca Šetinc Pašek. Poslansko plačo bo po več letih spet prejemal nekdanji predsednik Stranke mladih Darko Krajnc. V državni zbor je bil izvoljen tudi nekdanji novogoriški župan Matej Arčon, ki je dobil največ glasov med izvoljenimi poslanci – dobrih 15.000 glasov oziroma slabih 44 odstotkov. Prestop v Gibanje Svoboda je nov mandat prinesel starima znancema iz hrama demokracije, Janji Sluga in Juriju Lepu. Še enega nepovezanega poslanca in predsednika DZ, Igorja Zorčiča, medtem v tem mandatu ne bomo videli. Na strankini listi sta bili izvoljeni tudi izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak in direktorica koprske občinske uprave Tamara Kozlovič.