Predsednica Inštituta 8. marec Nika Kovač: Želim si, da LMŠ pride v parlament

Predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec je ob zaključnem dogodku stranke pred državnozborskimi volitvami dejal, da je glas za LMŠ glas za vztrajnost, demokracijo, načelnost ter javno zdravstvo in šolstvo. Prepričan je, da bo naslednja vlada levosredinska in da bodo odpravili vso zakonodajo, ki ne spoštuje demokratične in ustavne ureditve.

Šarec je, kot poroča STA, poudaril, da vztrajajo na svoji poti in da je glas za LMŠ tudi glas proti korupciji, ki "nam pobere vse preveč našega denarja". Dejal je, da bo v nedeljo štel vsak glas. "Danes smo v prelomnem trenutku in danes oziroma v nedeljo bo res referendum, v kakšni državi želimo živeti, kajti še štiri leta takšne vladavine bi prinesla samo propad in uničenje demokracije," je prepričan.

Volivke in volivce je pozval, naj se udeležijo volitev, "kajti te volitve bodo prelomne". Po njegovih besedah se bomo odločali, ali bomo živeli v državi, kakršno smo zdaj gledali dve leti in v kateri se ne spoštujejo zakonodaja, integriteta, demokracija in človekove pravice. "Take države nočemo. Mi želimo demokratično, normalno državo, kot smo je bili vajeni do nastopa te vlade," je povedal Šarec.

Po volitvah pa po njegovem mnenju ne bo ključno, kdo bo zmagal, ampak kdo bo imel dovolj partnerjev za sestavo vlade, še piše STA.

Šarec meni, da se je v kampanji premalo govorilo o boju s korupcijo in o neustavnosti. Meni, da so bili akterji sedanje vlade premalokrat opomnjeni na vse, kar so počeli. "Pomembno je, da se tega zavedamo, zato da v bodoče ne bomo ponavljali teh napak in da se bomo lahko končno ozrli tudi naprej, v razvoj, v prihodnost Slovenije," je poudaril.