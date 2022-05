Predsednik DVK Golob: Volitve poštene in zakonite

"Letos je bila specifična situacija glede izida volitev. Ostalo je namreč ogromno število nerazdeljenih glasov oziroma glasov političnih strank, ki se niso uvrstile v parlament. Letos se je prvič v zgodovini pripetilo, da so se ti glasovi razdelili med politični stranki, ki sta prejeli največ glasov. Tu pa je bil računalniški sistem dejansko napačno zasnovan, prišlo je do računalniške napake. Samo po zaslugi službe DVK, ki je ponovno zahtevala preverjanje teh podatkov, je prišlo do rešitve. Končni izid je regularen in zakonit," je dodal Golob.

Poročali smo, da so v DVK zaradi računalniške napake napačno izračunali šest poslanskih mandatov. Napako so naredili pri poslancih Gibanja Svoboda, SDS, Levice in NSi. Brez mandata so tako ostali Tomaž Lah in Jurij Lep (GS), Maja Kocjan in Andrej Kosi (SDS), Klemen Matk (NSi) ter Ana Černe (Levica). Kot se je izkazalo ob dodatnem preverjanju izidov volitev, ki so ga izvedli neodvisni strokovnjaki, vsebuje obstoječa programska oprema napako v d'Hondtovem sistemu dodeljevanja mandatov.