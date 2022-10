'V politiki sem se naučil, da ga moram, če dobim udarec pod pas, vrniti'

"Ko se je prostor dejansko izpraznil, je bila vsaj zame edina možnost kandidatura, ki bi povezovala. Zaradi te kandidature sem pristopil tudi k predsedniku vlade Robertu Golobu in skušal priti do nekega razumevanja. Trajalo je nekaj časa," pojasnjuje Brglez, ki je dodal, da je pristopil sam. "Niso me drugi nagovorili, sam sem pristopil."

Kandidatura Milana Brgleza je prišla pozno. Tako pozno, da so predlagatelji kršili zakon in tvegajo kazen. Ime nekdanjega predsednika državnega zbora se je pojavilo šele po umiku Marte Kos in preobratu v SD, kjer sprva niso nominirali nikogar.

Celoten pogovor in odgovore na vprašanja, koliko kot evropski poslanec zasluži in koliko davka pri tem plača, ali je znova čas za obvezne maske v zaprtih prostorih, kdaj je bil zadnjič pri sveti maši in kdaj na partizanski slovesnosti, pa si lahko od jutri preberete na 24ur.com.

Zadržke do trojnega vodenja najvišjih državnih položajev Gibanja Svobode ima prvi predsednik Milan Kučan . Še bolj kritičen ob Brglezovi kandidaturi je bil tisti, s katerim je vstopil v politiko. "Ziheraš in preračunljiv človek osebne ambicije," je bil oster Miro Cerar , ki je pogrel star spor o zakonu o tujcih. "On se je postavil na stran tistih, ki so zagovarjali neustavno rešitev. Eklatantno neustavno rešitev," odgovarja Brglez. "Ko gre za vprašanja ustavnosti in branjenja ustavnosti, mi je čisto vseeno, ali je nasproti Janša, Cerar, Golob ali pa Fajon," je odvrnil.

Kaj pa neustavni odvzem mandata tedaj obsojenega prvaka SDS, ki ga je kot prvi med enakimi peljal prav Brglez? "Da smo mu odvzeli, ni tako preprosto reči. Bili smo nekako dobesedno prisiljeni, če smo hoteli konstituirati, na način, da ni zapornik v KNOVS," je dejal.

Novinar Anže Božič je kandidata spomnil, da so mu ravno to na desnici zelo zamerili. Kot predsednik bo nekako moral tudi sodelovati. "To ni takšen problem," je odločen Brglez. "Ko so najpomembnejše zadeve, ko je bilo treba usklajevati in reševati arbitražni postopek /../ Parlamentarni konsenz je bil s posredniki in neposredno dogovorjen z Janšo," pojasnjuje.

V čem bi bil sam boljši od glavne konkurentke na levi? "Mislim, da obvladam mednarodno politiko precej bolje," je prepričan Brglez. Novinarko Niko Kunaver je zanimalo, v čem bi bil drugačen od kandidata Anžeta Logarja. "Pravzaprav v enakem. S tem, da načeloma bi res prispeval k politični stabilnosti in ne bi bil podaljšana roka nikogar," je dejal.

Izstopa pa spor o politični in ekonomski neodvisnosti ter davčnih nebesih. "Ko dobim udarec pod pasom, sem se v politiki naučil, da pač udarce moraš vračati. Drugače mislijo, da si šibek," je povedal Brglez. "Če tisti, ki so bogatejši, ne plačujejo, potem je zelo težko vzdržen položaj, tudi socialni, v takšni državi kot je naša," je še povedal Brglez. Na vprašanje, če to velja za Natašo Pirc Musar, je odgovoril: "Mislim, da je to glavni očitek, ki ga pravzaprav lahko dam, ja."