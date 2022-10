Ali kandidati za predsednika države darujejo v humanitarne namene?

Življenje postaja vse dražje, draginja pa ne reže le v življenja socialno najšibkejših, ampak tudi v življenja zaposlenih ljudi. Teh, ki potrebujejo pomoč pri plačevanju položnic in nakupu prehranskih izdelkov, je tako iz dneva v dan več. Pisali smo že, da se skladišča humanitarnih organizacij praznijo, vse manj pa je donatorjev, ki so do sedaj lahko pomagali najšibkejšim, saj tudi sami občutijo draginjo.

Milan Brglez pravi, da redno daruje v humanitarne namene, zadnjič pa je daroval pred tednom dni. Drugim pomaga tudi s konkretno pomočjo, in sicer tako da komu od starejših pomaga poprijeti kakšne vrečke in jih zložiti v avto ter tudi na druge načine.

In v težkih časih ljudje radi vidimo, da drugim ni vseeno, da nam priskočijo na pomoč ne le z besedami, ampak tudi z dejanji. In predsednik države kot najvišji politični funkcionar bi moral biti prvi, ki bi ljudem pokazal, da mu lahko zaupajo in da jim bo pomagal. Zato smo preverili, kako humanitarni so kandidati za predsednika države. Njihove odgovore objavljamo po vrsti, kot bodo navedeni na volilnih lističih.

Tudi Anže Logar skuša pomagati, ko naleti na primere, ki ga pretresejo. Zadnjič je daroval sredi septembra. Sicer pa, če se le da, skuša pomagati tudi na druge načine. "S svojimi dejanji, spodbujanjem dobrodelnosti, podporo zakonom, ki izboljšujejo položaj tistih, ki so pomoči potrebni. Tudi kot minister sem podprl več humanitarnih akcij (darovanje računalniške opreme, podpora mladim junakom in otrokom z rakom)."

Brglez tudi pojasnjuje, da se draginji ne bo mogoče izogniti, poudarja pa, da je na državi, da jo blaži oziroma skuša narediti vse, da ne bo prizadela še najbolj tistih, ki so že danes na robu dostojnega življenja. Meni tudi, da bi država morala narediti več, da ne bi bilo vse breme pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo, na humanitarnih in nevladnih organizacijah. "Nevladne organizacije so lahko dopolnilo države, ne morejo pa opravljati nalog države," pravi.

Janez Cigler Kralj je tudi redni darovalec v humanitarne namene, posebej pa se spomni zadnje bolj odmevne akcije Karitasa, kjer so z zbranimi sredstvi revnim družinam v Afriki in Albaniji pomagali kupiti koze. Poleg denarnih sredstev daruje tudi rabljena otroška oblačila, prav tako kupuje tudi revijo Kralji ulice.

Glede draginje, ki jo vsak dan bolj občutimo, pa Logar pojasnjuje, da morata vlada in zakonodajalec v najkrajšem možnem času pripraviti ukrepe za blaženje te krize s posebno pozornostjo do najranljivejših. "S krepitvijo gospodarske moči države, z oblikovanjem stabilnega gospodarskega okolja in s spodbudno davčno politiko blaginja raste. Uspešna podjetja so v takšnih razmerah bolj pripravljena družbeno koristno delovati v prid najranljivejših. Naloga države je, da oblikuje za rast in razvoj spodbudno okolje, hkrati pa s sistemskimi ukrepi poskrbi za najranljivejše."

Miha Kordiš je član 5ke za nasmeh, ki pomaga otrokom pri plačilu šolskih kosil, pa tudi Delavske svetovalnice, ki pomaga zlasti prekarnim delavcem in revnim pri bitkah z delodajalci in državo ter še dveh sindikatov, ki zastopata zaposlene. Prav tako je ob obisku ustanovnega zbora sindikata kulturnih delavcev prekarcev v kulturi ZASUK 2. 10. daroval 50 evrov za lažji začetek organiziranja. Poleg rednih mesečnih članarin, ki jih plačuje za omenjene organizacije, pa tudi v sklopu tako prostočasnih kot terenskih aktivnosti deluje kot sindikalni aktivist in pomaga delavcem pri organiziranju za njihove pravice, še posebej v časih odprtega konflikta, kot je stavka.

Draginja, ki se vse bolj zažira v naša življenja, je po njegovem mnenju trenutno zelo velik problem, zato je prepričan, da je omenjeno krizo treba reševati kot skupnost. Kot je izpostavil, so v NSi predlagali več ukrepov, da bi ljudem povečali dohodke, da bi lažje preživeli energetsko in prehransko draginjo. Sicer pa je mnenja, da mora država poskrbeti, da imajo nevladne organizacije, ki pridejo lažje do ljudi in imajo v družbi na humanitarnem področju poleg države zelo veliko vlogo, dobre pogoje za svoje delovanje.

Sicer pa Kordiš meni, da je ljudem v stiski potrebno pomagati takoj, saj se vsakodnevno sprašujejo, kako napolniti hladilnik, kako poravnati položnice za elektriko in ogrevanje. Kot še pravi, je treba premagati predvsem razloge, zakaj inflacijo sploh imamo. "Draginje ni sprožila vojna v Ukrajini, ta jo je le razširila in poglobila. Občutno se je začela že lansko jesen. Preprosto ker je preskrba z energenti organizirana tržno, globalni dobavitelji pa so postpandemično obdobje izkoristili za dvig svojih profitov in za talca vzeli tako države kot ljudi. Samo zato, ker so lahko. S tem so sprožili inflacijsko spiralo in postavili zgled, ki so mu korporacije v drugih panogah sledile," je pojasnil. Dodal je, da moramo kot družba prelomiti ne le z odvisnostjo od fosilnih goriv, ampak tudi s tržnim režimom preskrbe s temeljnimi dobrinami, ki koristi izključno špekulantom. "Korporativno moč je potrebno omejiti z regulacijo cen in nacionalizacijo strateške infrastrukture ter kritičnih gospodarskih panog. Če bi imeli socialno državo, kot bi jo morali imeti, revščine ne bi bilo. Ne med zaposlenimi ne med brezposelnimi, niti med otroki ali upokojenci," je zaključil.

Nataša Pirc Musar

Nataša Pirc Musar je povedala, da v humanitarne namene že vrsto let daje znatna sredstva tako posameznikom kot tudi organizacijam. "To delam iz srca, ne pa zaradi osebne promocije." Jo pa kot podjetnico, mater, žensko, državljanko in kandidatko za predsednico skrbi stanje, v katerem smo se znašli, saj od vlade zahteva dodatni napor in razmislek ne le zgolj kako, temveč predvsem kako hitro pomagati prizadetim.