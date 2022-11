Analiza volitev: 'Predsednik države mora biti svetilnik'

Zgodovinske volitve za Slovenijo – na predsedniški stolček je namreč prvič v zgodovini države stopila ženska. Ob tem smo s pravnico in borko za človekove pravice Katarino Bervar Sternad in antropologom Danom Podjedom analizirali volitve. Slednji je dejal, da mora biti predsednik države svetilnik države. Svoje mnenje pa je podal tudi nekdanji slovenski minister za notranje zadeve Gregor Virant, ki je poudaril, da je Anže Logar kljub porazu dosegel zelo dober rezultat. "Dosegel je najboljši rezultat katerega koli desnosredinskega kandidata na predsedniških volitvah doslej," je dejal. Bi lahko to prineslo spremembo na čelu SDS?

Pravnica in borka za človekove pravice Katarina Bervar Sternad je poudarila, da je predvolilna kampanja temeljila na vzpostavljanje razlik med kandidatoma, a da so ob tem številna vprašanja ostala neodgovorjena. "Vendar pa ljudje potrebujejo odgovore, da vedo, kakšne vrednote zastopata kandidata," je poudarila. Antropolog Dan Podjed se je strinjal s sogovornico, da sta oba kandidata v javnih nastopih izpostavila iste vrednote. "Njune vrednote se niso razlikovale. Razlika je bila le v tem, da je Nataša Pirc Musar občasno stopila v vlogo novinarke, Anže Logar pa v vlogo politika. Tako ji je prijazno odgovarjal na vprašanja," je dejal. Izpostavil pa je tudi, da si kandidata med predsedniško tekmo nista "snela rokavic". "To se v Sloveniji seveda tudi ne more zgoditi. Že v prvih predsedniških volitvah so bili tisti, ki so si sneli rokavice, poraženi. Kučan je na primer zmagal, ker je obdržal rokavice. V Sloveniji je treba kot predsedniški kandidat z drugimi očitno vedno ravnati v rokavicah, če želiš zmagati," je dejal.

Nekdanji slovenski minister za notranje zadeve Gregor Virant je medtem dejal, da je pričakoval še tesnejši rezultat. "A kljub temu je Logar dosegel najboljši rezultat katerega koli desnosredinskega kandidata na predsedniških volitvah doslej. Edina resna šibka točka Logarja je bila resnično njegova vpetost v SDS in sum, da predsedniške funkcije ne bi mogel opravljati avtonomno," je dejal. Meni, da mu je prav to odneslo glasove. "Menim tudi, da bo njegov rezultat na predsedniških volitvah sprožil razmislek na desni sredini. Da ponavljaš isti način delovanja in pričakuješ drugačen rezultat, je namreč definicija nespameti," je poudaril. Logar se je tokrat kampanje lotil drugače – "bil je zmernejši, strpnejši in kulturnejši". "Celotna njegova kamnanja je bila na visoki ravni politične kulture in s tem je pokazala, da lahko desna sredina seže zelo daleč." Prav to bo po njegovem mnenju na desni sredini sprožilo razmislek. Lahko bi se spremenilo tudi vodstvo stranke, vendar pa sam v to nekoliko dvomi. "Težko je napovedati, če se bo to res zgodilo, saj je sedanje vodstvo v dotični stranki tako močno, da dvomim, da bi se Logar sploh spustil v kakšen takšen spopad," je dejal. Zakaj mora biti predsednik države moralna avtoriteta? 'Potrebujemo nek svetilnik' Odhajajoči predsednik Borut Pahor je dejal, da se bo, ko ne bo več predsednik države, oglašal še manj. Podjed je nekoliko razočaran, saj je pričakoval, da bo vsaj v finalu tekme Pahor izrazil določeno stališče. "Ta hip res potrebujemo osebo, ki nam bo povedala, kam gremo kot skupnost, kot Slovenija, kot del Evropske unije in del sveta. Potrebujemo nek svetilnik, ne da gremo vsak posebej v svojem čolnu, ne da se pomikamo vsak posebej," je dejal.

icon-expand Analiza volitev z gosti FOTO: POP TV