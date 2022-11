Anže Logar in Nataša Pirc Musar že oddala svoj glas

Predsedniška kandidata Anže Logar in Nataša Pirc Musar sta na današnjem drugem krogu volitev za predsednika države že oddala svoj glas. Vsak svoje volišče sta obiskala nasmejana, spremljala sta ju partnerja.

Kandidat za predsednika republike Anže Logar, ki kandidira s podpisi volivcev in podporo strank SDS, SLS in NSi, je na volišče na Parmovi ulici v Ljubljani prišel v družbi svoje partnerke. Preostanek dneva bo po svojih besedah preživel v krogu družine. "Danes pakiramo, hčerka jutri odpotuje za tri dni na tabor, se že zelo veseli, skuhal bom kosilo in dan preživel v krogu družine," je povedal.

Na vprašanje, kakšno volilno udeležbo pričakuje, je odgovoril, da si ne upa podajati napovedi, saj je "zadnjič brcnil mimo", si pa želi, da bi bila čim višja. Ocenjuje, da je volilna kampanja nudila neposreden stik z volivci in da so soočenja ljudem omogočila, da so si ustvarili sliko o vsakem od kandidatov.

Kandidatka za predsednico Nataša Pirc Musar, ki kandidira s podporo volivk in volivcev, je glas oddala na volišču v Radomljah. "To je še moj zadnji korak v tej pet mesecev dolgi volilni kampanji, naslednji bo v verjetno svetlo prihodnost," je povedala po oddaji glasu. Poudarila je, da je bila kampanja naporna. Medtem ko je torto v prvem krogu pekla sama, jo bodo danes v volilni štab prinesli volivci. Načrtov, kaj bo počela do večera, ko bo s podporniki v svojem volilnem štabu čakala na rezultate, še nima. "Mogoče bom v roke vzela knjigo, ki me čaka na polici in jo moram do konca prebrati," je razmišljala.

