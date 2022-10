Za Logarja Trump ni bil dober predsednik, Snežič pa ne primeren davčni svetovalec

Tako njegov mandat na Ukomu kot na čelu slovenske diplomacije pa je zaznamovalo njegovo posredovanje ocen o razmerah v slovenski medijski krajini Evropi. Leta 2008 je kot direktor Ukoma več kot 50 dopisnikom evropskih medijev pod vrata hotelskih sob potisnil mapo s citati nekaterih slovenskih novinarjev in urednikov, ki naj bi dokazovali, da v Sloveniji vlada popolna medijska svoboda, a so bili iztrgani iz konteksta. V času ministrovanja pa je dvigoval prah s posredovanjem depeše, ki so jo pripravili na Ukomu, in s katero je vlada odgovorila na kritike civilnodružbenih partnerjev Sveta Evrope o pritiskih na novinarje, v njej pa zapisala, da "večina slovenskih medijev izvira iz nekdanjega komunističnega režima".

46-letni Anže Logar je dolgoletni član in poslanec SDS, na predsedniške volitve pa se je podal z zbiranjem podpisov volivcev, pri čemer so mu pomagali tudi v matični stranki. Po študiju ekonomije je leta 2006 magistriral na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije, leta 2016 pa je na Fakulteti za uporabne družbene študije doktoriral iz politične sociologije. Njegova politična pot se je začela pred skoraj 20 leti, ko je v Evropskem parlamentu bil svetovalec v poslanski skupini Evropske ljudske stranke (EPP), katere del je tudi SDS. Za poslanca je bil prvič izvoljen na volitvah 2014, trenutno pa teče že njegov tretji mandat. V prvi in drugi Janševi vladi je bil direktor vladnega Urada za komuniciranje (Ukom), med prvim predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije pa tudi uradni govorec predsedstva. V tretji Janševi vladi pa je dve leti zasedal stolček ministra za zunanje zadeve.

Na soočenja in intervjuje, ki potekajo v Ljubljani, se skoraj praviloma pripelje s kolesom. Čeprav je vajen natrpanih urnikov, pa priznava, da ga je kampanja za predsednika utrudila. "To so po dve do tri soočenji na dan in to je kar psihični pritisk," je dejal.

Ljubljanski župan Zoran Janković ga je označil za naslednika Janeza Janše. Sam pa skuša prepričati volivce, da je bolj spravljiv, preudaren in zadržan. "Jaz sem skozi celotno politično pot zasledoval podobne poglede in predvsem verjel v to, da z dialogom lahko stvari premikaš naprej. In če bi vprašali kolege, ki so bili iz drugih strank v preiskovalni komisiji, bi znali povedati, da smo celotno preiskovalno komisijo vodili ravno na tak način. Torej, skupaj smo opredelili, kaj je naš cilj, postavili tisto, kar nas deli, na stran in se osredotočili samo na odkrivanje bančne kriminalitete. Zato je potem tudi končno poročilo bilo brez nekih političnih pritiklin, zgolj posvečeno temu, kar smo preiskovali. In enako je bilo na primeru zunanje politike, kjer smo ključne teme tudi v parlamentu, kjer je bila takrat zelo razgreta razprava, uspeli uskladiti z vsemi strankami in doseči soglasje. Moj način dela je predvsem to: da iščem soglasje," je poudaril Logar.

Zakaj razmere na Zahodnem Balkanu primerja z lupljenjem čebule?

Aktualni predsednik Borut Pahor se je prav z Zahodnim Balkanom veliko ukvarjal, imel je kar nekaj pobud, tudi v času predsedovanja Svetu EU. Logar je sam dvakrat od blizu spremljal slovensko predsedovanje EU. Bil je tudi zunanji minister, a se je ravno v času njegovega ministrovanja pojavila informacija, da Slovenija preverja teren za možnost dokončnega razpada Bosne in Hercegovine. Tudi albanski premier Edi Rama je potrdil, da sta o tem govorila z Janšo. A Logar pravi, da to ne drži in da so mediji napačno citirali izjavo albanskega predsednika. "Jaz sem takrat, ko je ta izjava prišla ven, naročil našemu veleposlaniku, da natančno povzame celotno izjavo in da jo tudi uradno prevede iz albanskega jezika. In beseda, ki jo je izrekel Edi Rama, predsednik Albanije, ni bila takšna, kot so jo povzemali. In je v bistvu pritrdila temu, kar smo vseskozi trdili – da s strani Slovenije ni bilo nobenega takšnega dokumenta, kaj šele, da bi bila to neka osnova v času predsedovanja," je zagotovil.

Kakšno pa je njegovo stališče glede Bosne in Hercegovine, se tudi sam zavzema za delitev? "Moje mnenje je, sem večkrat povedal, da je Bosna vprašanje, ki ga morajo EU in države članice reševati postopoma. Celotni Zahodni Balkan je izredno zahtevna regija, ki ji kronično primanjkuje uspehov v zadnjih 20 letih," je dejal. Celotno regijo Zahodnega Balkana pa primerja z lupljenjem čebule: "Rešiš oziroma olupiš najprej najenostavnejše, to sta Albanija in Makedonija, potem greš v naslednjo plast, to je dialog Beograd-Priština in vzporedno s tem kasneje pride na vrsto tudi Bosna in Hercegovina. Pa še to, ko lupiš čebulo, po navadi jočeš ..."