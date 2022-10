V Brglezovem štabu podporniki v pričakovanju uvrstitve v drugi krog

V volilnem štabu Milana Brgleza v središču Ljubljane so se že začeli zbirati vidni predstavniki obeh strank, SD in Gibanja Svoboda, ki sta podprli njegovo kandidaturo. Kandidata za zdaj še ni, predsednica SD Tanja Fajon pa je v izjavi izrazila zadovoljstvo, da ga bodo v štabu pričakali skupaj, torej predstavniki dveh koalicijskih partneric. Brglez je po zadnjih meritvah javnega mnenja tik za petami Nataše Pirc Musar, kar ga uvršča na tretje mesto. Evropski poslanec je ob oddaji glasu za prvi krog sicer izrazil optimizem, v zadnjih izjavah je bil prepričan v preboj v najverjetnejši drugi krog.

Okoli 18.30 so se v baru Zorica na Kersnikovi v Ljubljani začeli zbirati podporniki predsedniškega kandidata SD in Gibanja Svoboda Milana Brgleza. V bitko za predsedniški stolček se je sicer podal relativno pozno, med zadnjimi. Poleg njegovih Socialnih demokratov ga je podprla še stranka Gibanje Svoboda, in sicer po tem, ko je iz tekme izstopila njihova kandidatka Marta Kos.

Brglez se sicer še ni pridružil svojim podpornikom, bi pa naj prišel v kratkem. Na Kersnikovo je medtem že prispela predsednica SD Tanja Fajon, ki je dejala, da je bila kampanja težka, posebej za Brgleza. "Ni bilo veliko časa, ampak mislim, da smo vsi dali vse od sebe, predvsem pa on in ljudje bodo na koncu odločili," je dodala in se zahvalila za vsak glas volivkam in volivcem. Fajonova je povedala še, da "predvsem čuti odgovornost", da stoji Brglezu ob strani. "In seveda vsi tesno in napeto pričakujemo ta rezultat," je poudarila. Vodja poslancev SD Jani Prednik je vzdušje ocenil kot pozitivno, dobro. Pričakuje, da so volivci odločili, da se bo Brglez prebil v 2. krog. V Brglezov volilni štab je že prispel tudi predsednik vlade Robert Golob, pričakuje pa se še številne druge politične obraze, ki so podprili njegovo kandidaturo.

Brglez ob oddaji glasu izrazil optimizem Ob oddaji svojega glasu na volišču v Logatcu je Brglez izrazil optimizem. "Volitve so pomembne, sicer bodo drugi odločili namesto vas in morda vam bo potem žal," je Brglez dejal v izjavi za medije po odhodu z volišča, kamor se je odpravil s svojo ženo. "Najverjetneje udeležba ne bo tako visoka, kot je bila na parlamentarnih volitvah, je pa to neko nadaljevanje, zato pričakujem, da bo udeležba višja, kot je običajno na predsedniških," je dodal.

Na novinarsko vprašanje, ali je volilni molk izkoristil za razmislek o minuli kampanji pred prvim krogom volitev, je odgovoril negativno. Čas za to bo po njegovih besedah po tem, ko bo volitev konec. "Dan sem z veseljem končno preživel v družinskem krogu. Družina se je zbrala iz celotne Evrope in smo lahko skupaj," je povedal evropski poslanec Brglez.

55-letni Brglez je sicer evropski poslanec, ki je v državno politiko v stopil leta 2014 kot soustanovitelj in podpredsednik SMC. V času vlade Mira Cerarja je bil predsednik DZ - kot zanimivost je prav on razpisal zadnje volitve. Po državnozborskih volitvah leta 2018 je prestopil v SD. H kandidaturi ga je nagovorila stranka SD, naknadno pa je dobil še podporo Gibanja Svoboda. Tako je skupno zbral sedem podpisov poslancev iz stranke SD in 35 podpisov poslancev stranke Gibanje Svoboda, vključno s predsednico in podpredsednico državnega zbora.