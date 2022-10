'Delovanje po lastni presoji, kreativnost, človek, ki izhaja iz delavske družine'

in mladi Milan je pod Roglo rabutal slive, nagajal sosedi. Seveda ne. "Že takrat je bil zelo miren in spomnim se ga predvsem po tem kako je mirno stal pred blokom in se igral. Ne spomnim se nobenega pretepaškega fantka," ga opisuje Zofka.

Mladi Milan Brglez je želel postati duhovnik

"Starši so verni. In to je bilo takrat njegovo razmišljanje, ki mu je v enem obdobju bilo blizu, a potem si je premislil," pravi. Čeprav Brglez na prvo žogo deluje nekoliko nedostopen pa Zofija razloži. "Jaz poznam več takih ljudi za katere misliš, da ne moreš do njega. Eni smo neposredni, drugi ne. Kar ne pomeni, da je sramežljiv, tudi zadržan ne. Miren človek, ki tudi tako deluje."

In gospa Krek takoj postreže s primerjavo: "Podoben primer in problem je bil pri profesorju Danilu Türku, ki ga tudi poznam in oba sta strokovnjaka."