Do 11. ure volilni listič oddalo dobrih 13 odstotkov volilnih upravičencev

Državna volilna komisija je sporočila volilno udeležbo na predsedniških volitvah do 11. ure. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je do takrat na voliščih v Sloveniji glasovalo 230.933 volivk in volivcev oziroma 13,63 odstotka volilnih upravičencev. Največjo, tj. 14,9-odstotno volilno udeležbo so zabeležili v volilni enoti Novo mesto, najnižjo pa v volilni enoti Ljubljana Bežigrad, in sicer 12,05-odstotno.

Na volitvah predsednika oz. predsednice republike je po podatkih Ministrstva za notranje zadeve skupaj 1.694.429 volilnih upravičencev, od tega 1.587.322 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 107.107 s stalnim prebivališčem v tujini.

Kakšna je bila udeležba na preteklih volitvah?

Za primerjavo, na predsedniških volitvah leta 2017 se je glasovanja do 11. ure v prvem krogu udeležilo 13,38 odstotka volivk in volivcev. Volilna udeležba v prvem krogu predsedniških volitev leta 2012 do 11. ure pa je bila 14,39-odstotna.

Na aprilskih volitvah v državni zbor je medtem do 11. ure glasovalo 21,05 odstotka vseh volilnih upravičencev.