DVK o podrobnostih glede predsedniških volitev

Predčasno glasovanje bo potekalo na 96 voliščih po Sloveniji od torka do četrtka, od 18. do 20. oktobra, med 7. in 19. uro. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivec pa s seboj na volišču potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Na predčasnem glasovanju lahko glasujejo samo volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Predčasno glasovanje izven okraja stalnega prebivališča ni mogoče.

V sredo, 19. oktobra, pa se izteče rok, do katerega morajo volivci, ki želijo glasovati na volišču v drugem okraju oz. t. i. volišču "omnia", to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik. Isti rok velja za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in bodo na dan glasovanja v državi ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, to sporočiti Državni volilni komisiji (DVK).

Prav tako do srede morajo volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, okrajni volilni komisiji sporočiti, da želijo glasovati na svojem domu.

Sedmerica kandidatov, ki se bo 23. oktobra potegovala za najvišjo funkcijo v državi, ima za nagovarjanje volivcev časa še do petka do polnoči, ko se bo iztekla uradna volilna kampanja in bo nastopil volilni molk. Ta bo trajal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri.

Glede na dosedanje javnomnenjske raziskave sicer ni pričakovati, da bi naslednika aktualnega predsednika Boruta Pahorja dobili že v nedeljo. Kot kaže bo o tem odločal drugi krog, ki bo 13. novembra.