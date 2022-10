Fajonova in Golob podprla Brgleza: 'Zna načrtovati potezo vnaprej'

Brglez je po njegovem mnenju izredna moralna avtoriteta. Na predsedniški funkciji si moramo po Golobovem mnenju želeti človeka, ki mora spregovoriti, ko so kršene ustava in osnovne civilizacijske norme, ne glede na to, kdo je v vladni palači. " To je tista varovalka, ki jo moramo imeti zato, da bomo ohranili temelje demokracije v Sloveniji, " je izpostavil. Tudi če Brglez ne prihaja iz njihove stranke, ga podpirajo enako trdno, "morda celo še bolj kot naši koalicijski partnerji", je ocenil. Ravno to sporočilo povezovanja, spoštljivega dialoga in solidarnosti na levi sredini pa je po njegovem mnenju tisti ključ, s katerim lahko iz Slovenije izženemo avtoritarizem.

K udeležbi na volitvah že v prvem krogu je pozval tudi predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob. " Zato, da tisto zaupanje, ki ste ga nam podelili 24. aprila, v tem primeru ponovno izkažete levosredinskim kandidatom ," je dejal. Ob tem je poudaril, da je spomin na prejšnje obdobje še živ in da si nihče ne sme zatiskati oči, da se bodo "mračne sile" vrnile, če se ponudi priložnost. "Vrnile se bodo prek formalno neodvisnega kandidata, ampak v resnici natančno vemo, kdo stoji zadaj, " je dejal.

Fajonova, ki bo svoj glas oddala na predčasnih volitvah, je pozvala vse državljane, naj se teh volitev udeležijo. " Vsak glas šteje, tudi to nedeljo, vsak glas za Milana Brgleza je glas za lepo prihodnost in dobro prihodnost Republike Slovenije," je dejala.

Zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon je dejala, da je na njihovega predsedniškega kandidata Milana Brgleza izjemno ponosna. To, da je skupni kandidat dveh vladnih strank, pa je po njenem mnenju "zelo lepa zgodba o povezovanju na levosredinskem polju v slovenski politiki". "Milana poznam tudi kot izvrstnega šahista in vem, da kot tak zna premišljeno odločati v prihodnosti, zna načrtovati potezo vnaprej, " je dejala.

Brglez se je strankama zahvalil za podporo, poleg tega pa je tudi on pozval k udeležbi na volitvah. "Tako kot ste se 24. aprila odločali in odločili, da se svet pred tem ne sme nadaljevati, sem jaz tisti garant, da se ta svet ne bo nadaljeval in ne bo ponovil," je dejal. Vrednota stabilnosti pa je po njegovem mnenju v teh razmerah izjemno pomembna.

Glede podpore Milana Kučana in Danila Türka, ki sta podprla Natašo Pirc Musar, ne pa tudi Brgleza, je slednji dejal, da šteje glas vsakega volivca in da bo spoštoval končno odločitev volivk in volivcev. Fajonova je dejala, da spoštuje vsako mnenje.

Bolj zgovoren na to temo je bil Golob, ki je dejal, da se včasih človek vpraša, ali narobe razume svet. Ena od stvari, ki so se jih naučili v zadnjem letu dni, je po njegovih besedah ta, da ko razbijajo levo sredino, na oblast pripeljejo 'avtoritarce'. "Mislil sem, da je to sporočilo konzumirano in razumljeno od vseh," je dejal in dodal, da nekateri zelo zreli ljudje tega še vedno ne dojamejo.