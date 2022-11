PRENOS V ŽIVO: V teku štetje glasov: v vodstvu Pirc Musarjeva

Prvi krog predsedniških volitev 23. oktobra ni prinesel zmagovalca, zato so se volivci danes znova odpravili na volišča. Izbirali so lahko med Anžetom Logarjem in Natašo Pirc Musar, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov.

Logar, ki kandidira s podpisi volivcev in podporo strank SDS, SLS in NSi, je na volišče prišel dobro razpoložen. Volilni dan je preživel v krogu družine.

Volilna udeležba

Do 16. ure je volilo 36,73 odstotka volilnih upravičencev. To pomeni, da je svoj glas oddalo 622.317 volivk in volivcev. V prvem krogu predsedniških volitev je bila volilna udeležba do 16. ure za skoraj dva odstotka nižja. Znašala je 34,78 odstotkov (glasovalo je 589.261 volivk in volivcev).