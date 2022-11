Golob: Predvolilna kampanja ni bila toksična, odločitev je v rokah volivcev

Na volišču v Kromberku je svoj glas na drugem krogu predsedniških volitev oddal tudi predsednik vlade Robert Golob. Ob tem je dejal, da je odločitev v rokah volivk in volivcev ter da so s to izbiro vedno povezana tudi pričakovanja. "Vesel sem tega, da so po dolgem času volitve tako sproščene. S tega vidika bomo počakali," je dejal. Že dopoldan pa je svoj glas oddal tudi trenutni predsednik države Borut Pahor. Ta namerava ob deveti uri zvečer poklicati novo predsednico ali predsednika republike in v neformalnem pogovoru začeti načrt tranzicije.

