Izginotje pogače, prihod Janše in skrivnostni pogovor ob Ljubljanici

Druga letošnja volilna nedelja je bila za Anžeta Logarja in stranki, ki sta ga podprli, dober obliž na rano po spomladanskem razočaranju. Njegov volilni štab je bil že od samega začetka sproščen in optimistično razpoložen, toda hkrati tudi udobno odmaknjen in pričakovano zagoneten. Večina pomembnih stvari se je najprej odvila za motnimi steklenimi vrati vinske sobe, kjer se je Logarju in Evi Irgl po razglasitvi rezultatov pridružil Janez Janša, nato pa še ob nabrežju Ljubljanice. Tam je tekla skrivnostna beseda med prvakom SDS in predsednikom stranke SLS Markom Balažicem.

Volilni štab Anžeta Logarja v enem od barov na ljubljanskem Bregu sta tvorila dva tabora - mediji in ožji sodelavci predsedniškega kandidata. Med njimi nekateri vidnejši obrazi stranke SDS - Eva Irgl, Romana Jordan in Janez Janša. Na drugi strani razmeroma dolg, a ozek hodnik, ki ni namenjen gnetenju predstavnikov sedme sile z vso štrlečo 'bojno' opremo, od stativov, kamer, fotoaparatov, kablov in mikrofonov. Nekaj nujnega prerivanja in opazk med fotografi, snemalci in novinarji je zasenčila nejevolja nad motnimi drsnimi steklenimi vrati, ki so se zvedavim očem zapirala pred nosom in neudobni hodnik ločevala od Logarjevih sodelavcev in pomembnih podpornikov.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

"Temu prostoru po domače rečemo tretja soba. Uradno pa se imenuje vinska soba, ki je znana po vinski steni," pove eden od zaposlenih v baru. Člani štaba vstopajo in izstopajo skozi špranjo in skrbno za seboj zapirajo steklene duri, zato je približno 90 odstotkov podobe vinske stene zgolj plod novinarske domišljije. Ker oči lahko opazujejo le motne silhuete na drugi strani, se zanašamo na sluh. Približno 20 minut pred zaprtjem volišč je slišati aplavz iz 'tretje sobe', ki mu sledi običajen vrvež besed. Po vsej verjetnosti nepovezan s kakšnim predčasnim kapljanjem informacij o volilnih rezultatih, saj večina članov štaba nestrpno gleda v telefone in pričakuje prve izide. V hodniku in na dvorišču bara je najbolj prisoten Logarjev podpornik in predsednik SLS Marko Balažic. Večkrat se pojavi tudi poslanka Eva Irgl, ki prevzame uvodno komuniciranje z javnostmi in odgovarja na novinarska vprašanja ter poudarja Logarjevo srčnost in zavezanost k sodelovanju. Irglovi se je sicer v prvem nizu odgovorov izmuznil slogan Logarjeve kampanje "Sodelujmo za prihodnost", a ga je v nadaljevanju večera večkrat suvereno ponovila in dodala, da ji je zelo blizu ter da sta z Logarjem dolgoletna prijatelja ter politična sopotnika. Vprašanj o njegovem domnevnem oddaljevanju od stranke SDS ne komentira.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pred zaprtjem volišč vinsko sobo zapusti tudi Logar in strne svoje prve vtise o kampanji in pričakovanjih. Ko se končajo vklopi v informativne oddaje slovenskih televizij, sledi brskanje po telefonu oz. natančneje, osveževanje spletne strani Državne volilne komisije (DVK). Pri tem velikih odstopanj med predstavniki medijev in kandidatom ni. Edina razlika je v stopnji napetosti. "Biksnil sem ga z udeležbo, mislil sem, da bo okrog 55-odstotna," prizna Logar, ki pa se na koncu sicer ni kaj dosti zmotil, saj je volilna udeležba presegla 50 odsotkov. Sledil je prvi neformalni pogovor s predstavniki medijev. V kramljanje o volilni udeležbi se vrine tudi vprašanje: "Kako močno udari Aleksander Pozvek?". Sledi nenamerni diplomatski utrinek tišine, nato pa odgovor: "Kar dobro." Logar ob tem pojasni, da je svojčas tudi tekmoval v boksu, nato pa ugotovil, da v državni zbor ne more prihajati z modricami pod očmi.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Mimo terase, kjer se odvija največji del druženja, stopicajo in kolesarijo večerni Ljubljančani. Nekateri pogledujejo v kamere in iščejo osebo na drugi strani objektiva. Mimoidoča se sprašujeta, kaj se dogaja, na kar ugotovita, da gre po vsej verjetnosti za enega od volilnih štabov. "Saj res, volitve so. Mislim, da je to ta, Logar," skleneta in odideta svojo pot. Nekaj deset minut kasneje se skoraj na istem mestu ustavi berač in prosi za drobiž.

icon-expand Zadnja fotografija pogače v volilnem štabu Anžeta Logarja. FOTO: 24ur.com

Na terasi in pod streho osebje bara neutrudno skrbi za hidracijo gostov, na šanku pa se nekaj časa bohoti okusna pogača z ocvirki. Kasneje jo pograbijo neznane roke. Na drugi strani vrat so ponovno zbrani vsi člani štaba, ki spremljajo prve rezultate štetja glasov. Iz minute v minuto je bolj jasno, da bo zmaga v prvem korgu pripadla Anžetu Logarju. Toda velikega slavja ni, saj prednost pred drugouvrščeno Natašo Pirc Musar ni zelo velika, kompozicija glasov pa kaže, da Logar v drugem krogu ni favorit za zmago. Štab tretjeuvrščenega Milana Brgleza namreč napoveduje podporo Pirc Musarjevi. Prihod Janeza Janše Prihod prvaka SDS in Logarjevega strankarskega šefa Janeza Janše je napovedan ob 20. uri, zato se nekatere glave že nekaj minut pred tem obračajo v različne smeri in pregledujejo okolico. Medtem ko se Logar zahvaljuje volivkam in volivcem ter pojasnjuje svoj volilni rezultat, večina pogledov zaide v desno in prepozna osamljeno postavo, ki se približuje brez spremstva. To je Janez Janša. Skoraj vsi novinarji, fotografi ter ostali se nemudoma odpravijo proti njemu, zmagovalec prvega kroga volitev pa daje izjavo na izpraznjeni terasi bara. Janša se sprehodi mimo kamer, mimo mikrofonov in mimo vprašanj. V družbi Balažica in Logarja, s katerim se veselo pozdravita, odide v tretjo sobo, pred katero se tokrat še bolj nagnetejo kamere in fotoaparati. Vrata ponovno zastrejo dogajanje v prostoru.

icon-expand FOTO: A.K. icon-chevron-left icon-chevron-right

Čez nekaj minut se vrata odpro, predsednika pomladnih strank pa se oddaljita od ostalih. Sledi skrivnosten posvet ob nabrežju Ljubljanice. O čem natanko sta govorila, nihče ne ve, Balažic pa nam kasneje pravi, da zgolj o prihajajočih lokalnih volitvah in volitvah v državni svet.

icon-expand Pogovor Janeza Janše in Marka Balažica ob Ljubljanici FOTO: 24ur.com